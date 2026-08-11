Bairro planejado no Chuí atrai uruguaios aposentados para a região

Em julho deste ano, o município de Chuí, conhecido por ser a cidade mais ao sul do Brasil e pela sua fronteira com o Uruguai, inaugurou o bairro planejado Nova Chuí . O projeto é uma iniciativa da construtora LN Urbanismo e possui 197 mil m 2 de área urbanizada, com 400 lotes de 250 m 2 , ciclovias e parques. A proposta do empreendimento é oferecer um espaço organizado para compradores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, construírem residências na cidade que une atrativos como free shops e a Barra do Chuí, praia que marca a divisa com o Uruguai.

Segundo a incorporadora, cerca de 90% dos lotes foram comercializados e, com a inauguração do bairro, os proprietários já podem iniciar as construções . Entretanto, antes disso, foram realizadas diversas obras no local, desde a construção de parques, com lago artificial, até a instalação das redes elétrica e de água. Ainda, o planejamento do bairro também precisou considerar as vulnerabilidades ambientais da cidade, com a construção de uma barragem próximo ao espaço.

Para o prefeito do Chuí, Carlos Segovia, o empreendimento atraiu principalmente turistas estrangeiros à cidade, que hoje conta com cerca de 6 mil habitantes. De acordo com ele, mesmo com um perfil diverso de compradores - entre eles brasileiros de fora do município e chuienses que adquiriram sua primeira propriedade - o destaque é para uruguaios aposentados, que possuem poder de compra maior no Brasil .

“A grande maioria dos lotes foi vendida para pessoas estrangeiras, do Uruguai. São pessoas aposentadas, que procuram a cidade porque o custo de vida é bem menor no Chuí Brasil do que no Uruguai. Hoje, um aposentado, com o que ele ganha no Uruguai, vive uma vida simples e luta para chegar ao fim do mês com um orçamento em dia. Mas com esse mesmo valor, morando no Chuí, ele se dá o luxo de viver tranquilamente, porque o salário é melhor, mas o custo de vida aqui é bem menos da metade do que lá”, conta o chefe do Executivo municipal.

Em acréscimo, Segovia também afirma que o bairro deve fazer com que os turistas permaneçam mais tempo na cidade . Segundo ele, estrangeiros e brasileiros de fora do município vão ao Chuí em busca de free shops, porém não exploram outros aspectos como a gastronomia local ou pontos turísticos. Com grandes empreendimentos, os visitantes devem passar mais tempo na região.