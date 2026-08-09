Cambará do Sul vai receber evento off-road em setembro

A cidade de Cambará do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra, receberá mais uma vez o Aparados Off-Road que, em 2026, acontece de 23 a 26 de setembro e alcança a sexta edição. São cinco anos como anfitrião do evento, mas na sua totalidade – com a largada e chegada no mesmo local –, será o terceiro ano consecutivo. As outras sedes são Bom Jesus, Jaquirana e São José dos Ausentes.
De acordo com o diretor geral do Aparados Off-Road, Alexandre Rech, o roteiro do rally tem aproximadamente 700 km, que será percorrido em três dias. “Vamos contemplar os caminhos do entorno dos Campos de Cima da Serra Gaúcha. Temos uma região com uma vasta diversidade, muitos pontos turísticos e lindas paisagens, só em Cambará do Sul são 68 cânions.”, reitera Rech.
O Aparados Off-Road contemplará outros pontos turísticos, os quais os participantes terão o privilégio de conhecer no clima do evento, sendo eles: Parque Estadual Tainhas, Parque Nacional da Serra Geral, Passo do S, Rio das Antas, Cascata dos Venâncios, Pico do Monte Negro, Cachoeira das Sete Mulheres, Desnível dos Rios e Lageado das Margaridas.
“Além de movimentar a economia, oportuniza a promoção de Cambará do Sul como destino de esportes ligados ao ar livre e natureza, fortalecendo o nosso posicionamento no mercado”, completa o secretario Mohr. “Para receber os off-roaders, vamos organizar atividades complementares integradas, como feira de produtos locais e apresentações artísticas”, complementou.
“O Aparados Off-Road é estratégico para a nossa cidade porque nos coloca em uma posição de destino desejado pelo público fora-de-estrada. Também nos traz visibilidade a nível nacional, visto que são vários participantes vindos de todas as regiões do país. Outro detalhe é que o Aparados movimenta a nossa economia de forma expressiva em um período de baixa temporada. Só na parte hoteleira, é responsável por 70% da ocupação no período”, declara o secretário municipal de turismo de Cambará do Sul, Andrews Ernesto Mohr, ao analisar a importância do evento para o setor turístico regional.