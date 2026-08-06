Caxias do Sul decreta situação de emergência por conta das chuvas

A prefeitura de Caxias do Sul publicou, nesta quinta-feira (6), o decreto de situação de emergência nível 2, em decorrência dos eventos climáticos ocorridos nos dias 28 e 29 de julho. A cidade enfrentou chuvas fortes, com volume de 142mm em 48 horas (a previsão era de 158 mm para todo mês de julho), ventos fortes e granizo, o que deixou 554 casas destalhadas, árvores e galhos caídos, 11 pontos deslizamentos de terra.
Após estes eventos, as equipes da prefeitura realizaram mais de 120 intervenções como limpeza bueiros entupidos, retirada de mais de 100 árvores e galhos caídas e limpeza de três barreiras de terra no interior. Foram distribuídas mais de 3 mil telhas e 30 mil metros quadrados de lona. Seis famílias ficaram desabrigadas e outras 21 tiveram que ir para casas de parentes.
Conforme laudo da Assistência Social do município que demonstra que os efeitos dos eventos climáticos atingiram, de forma direta e indireta, a totalidade do território do município, alcançando aproximadamente 30 mil famílias, especialmente em razão da interrupção do abastecimento de água, que afetou cerca de 71% da população.
Por determinação do prefeito Adiló Didomenico, após reunião do Gabinete de Crise, a equipe da Defesa Civil e das demais secretarias envolvidas fizeram o levantamento dos dados e das necessidades para decretar situação de emergência no município. Agora que o decreto foi publicado no Diário Oficial, o município aguarda a homologação pelos governos estadual e federal.