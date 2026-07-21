Descentralização do SAMU em Caxias do Sul tem avanço

As obras no Quartel dos Bombeiros do bairro Cruzeiro, que sediará a inédita descentralização do SAMU Regional, iniciaram na semana passada e estão avançando em Caxias do Sul. A previsão de conclusão é de até um mês, segundo o titular da secretaria municipal da Saúde (SMS), Rafael Bueno, que já encaminhou a ampliação da parceria para uma base no Desvio Rizzo, também no Quartel dos Bombeiros.
Bueno, junto com o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, e o diretor-geral do SAMU, Durval Júnior de Oliveira, visitaram a base do Cruzeiro para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Reiteramos que é uma ação inédita para Caxias do Sul, a primeira descentralização do SAMU Regional, ampliando a área de atendimento para os bairros”, destacou Bueno.
A parceria entre o município e o Corpo de Bombeiros Militar qualificará e otimizará o atendimento do SAMU. Um termo de cooperação foi assinado depois de as tratativas iniciarem no final de dezembro. Uma ambulância de suporte básico será alocada na base do bairro Cruzeiro com funcionamento todos os dias da semana, das 8h às 20h. Após, as equipes de plantão do SAMU irão suprir as demandas por meio da base central.
Esta iniciativa foi motivada pelo elevado número de atendimentos registrados naquela região e pela perspectiva de redução significativa no tempo de resposta para casos de urgência e emergência. A próxima descentralização prevista será no Desvio Rizzo, e há tratativas para levar a base do SAMU para a zona norte e o interior.