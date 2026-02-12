Estado libera R$ 1,7 milhão para novo quartel da BM em Arroio do Meio

Foi confirmada, com publicação recente no Diário Oficial do Estado, a autorização do recurso para a construção da nova sede da Companhia da Brigada Militar em Arroio do Meio. O investimento, no valor de R$ 1.773.966,51, integra a carteira do Plano Rio Grande, com recursos do Funrigs já destinados ao projeto de Reestruturação das Forças de Segurança. O antigo quartel da Brigada Militar foi destruído pelos eventos climáticos de 2023 e 2024 e hoje a sede está instalada em um espaço improvisado ao lado da Comunidade Luterana São Paulo, na rua Martin Luther King. A obra será executada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O novo quartel será construído na rua José Arnold, no bairro São Caetano, nas proximidades do Clube Sete de Setembro. Nesta quinta-feira (12), o prefeito Sidnei Eckert, a comandante da Brigada Militar de Arroio do Meio, capitã Deus Lopes, o comandante do CRPM-VT, coronel Samaroni Teixeira Zappe, o coordenador da Defesa Civil e Segurança Pública, Fábio Kuhn, o vereador Paulo Goes, além de policiais militares, moradores e imprensa estiveram no local para o anúncio oficial.

A obra será licitada pela Brigada Militar do Estado, responsável pela execução do projeto. O município, por sua vez, disponibilizou o terreno para a construção, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da segurança pública e com a melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam na proteção da comunidade.

Na ocasião, Eckert destacou que a confirmação do recurso representa uma conquista construída por várias mãos. “Esse é um avanço importante para Arroio do Meio. A articulação da Administração Municipal, em parceria com a Câmara de Vereadores e com o apoio da comunidade, foi decisiva para viabilizar esse investimento. Estamos garantindo uma estrutura moderna, adequada e mais eficiente para que a Brigada Militar possa desempenhar seu trabalho com ainda mais qualidade, fortalecendo a segurança pública e dando melhores condições de atuação aos nossos policiais”, ressaltou.