Balneário Pinhal pode receber teleporto para dados de satélite, diz prefeito

A chegada do cabo submarino Malbec, que atualmente passa por uma obra de de conexão da infraestrutura oceânica à rede terrestre que passa por Balneário Pinhal, no litoral Norte do RS, pode abrir para o município uma janela de oportunidades além do próprio projeto de conectividade. O prefeito Cezar Furini revelou que a cidade recebeu recentemente a visita de um engenheiro espacial com proposta de instalar um teleporto na cidade. A estrutura capta e emite dados de satélites e, no Brasil, existe apenas em Maricá, no Rio de Janeiro, onde opera o maior equipamento do tipo na América Latina.
Segundo Furini, a lógica da escolha é técnica: quanto mais próximo da saída da fibra submarina, maior a qualidade da conexão de um teleporto com redes globais. "Os satélites localizados mais ao Sul, no hemisfério sul, poderiam usar esse teleporto para emissão e recebimento de dados com mais qualidade", explicou. De acordo com o prefeito, o investimento estimado para um equipamento desse porte supera R$ 150 milhões, e o grupo proponente ainda está em fase de captação de recursos. A prefeitura se dispõe a ceder área para a instalação, o que reduziria o custo da iniciativa.
O prefeito destacou que o município integra o programa InvestRS, do governo do Estado, e está ativamente buscando atrair empresas de inovação tecnológica a partir da infraestrutura gerada pelo Malbec. Uma reunião com o Instituto Caldeira, referência gaúcha em inovação, está prevista após o período eleitoral para explorar a possibilidade de uma escola descentralizada voltada à formação de mão de obra tecnológica. "Não queremos que Balneário Pinhal seja apenas uma cidade de passagem do cabo. Queremos que dali saiam oportunidades de investimento para a nossa cidade", disse Furini.
O município não receberá royalties nem tributos diretos pelo cabo
, já que a regulação do setor é federal, via Anatel. A contrapartida imediata é a revitalização da Rua João Guimarães Chile, que teve intervenção da V.tal, demandada pelo prefeito para custear os reparos. No horizonte mais amplo, a aposta é que a posição geográfica estratégica e a infraestrutura já instalada tornem Balneário Pinhal um destino atrativo para empresas do setor digital. "Balneário Pinhal entra no mapa da inovação", resumiu o prefeito.