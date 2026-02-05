Cabo submarino em Balneário Pinhal coloca RS em rota mundial de dados

As obras de implantação do cabo submarino Malbec avançaram em Balneário Pinhal ao longo do segundo semestre de 2025 e chegaram a 2026 com frentes de escavação ativas no perímetro urbano. O projeto, conduzido pela V.tal, prevê a instalação de uma Cable Landing Station (CLS) - estação onde o cabo chega do oceano e se conecta à rede terrestre - e posiciona o Litoral Norte gaúcho como porta de entrada de uma nova rota internacional de dados para o Sul do País.

Segundo o prefeito Cezar Furini, o município foi procurado pela empresa ainda no início do ano passado. “Nós ficamos surpresos. Balneário Pinhal não costuma estar associada a esse tipo de infraestrutura, normalmente ligada a grandes capitais. Mas a escolha se deu por critérios técnicos, especialmente a geologia da nossa orla, que facilita a ancoragem e reduz o movimento do cabo no mar”, afirma. Concluída a etapa de licenciamento, as obras começaram no segundo semestre de 2025, com previsão de conclusão das estruturas associadas à CLS até meados de 2027.

As intervenções urbanas, mais precisamente, tiveram início em novembro, com a abertura de valas para a passagem do cabo enterrado, a cerca de um metro de profundidade, em padrão semelhante ao de redes pluviais e hidráulicas. Durante a alta temporada, o município solicitou a suspensão temporária das obras nas duas principais avenidas, para reduzir impactos no comércio e no trânsito. “A expectativa é encerrar essa etapa do pavimento nos próximos dois meses”, diz Furini. A ancoragem submarina propriamente dita está prevista para começar em 2027.

Do ponto de vista técnico, a CLS de Balneário Pinhal já está concluída e encontra-se em fase de aceitação, com vistorias e testes finais, segundo Cícero Olivieri, vice-presidente de Engenharia da V.tal. Em paralelo, o projeto avança na integração terrestre entre o Litoral e Porto Alegre, com a modernização de rotas de fibra óptica e o enterramento de trechos hoje aéreos, medida que busca ampliar a resiliência do sistema.

A partir de Balneário Pinhal, o cabo segue por duas rotas principais: uma ao longo da RS-040, em articulação com o governo estadual, e outra por via posteada em direção a municípios como Glorinha, nas proximidades de Santo Antônio da Patrulha. Os dados que chegam ao CLS serão direcionados a data centers em implantação na Região Metropolitana, criando redundância operacional e reduzindo a dependência de outros hubs nacionais.

Na prática, explica Olivieri, Porto Alegre passa a ter acesso direto a uma rota internacional de dados, com menor latência, maior capacidade e diversificação de caminhos. “Isso cria base para aplicações avançadas - de cloud e streaming a inteligência artificial e edge computing - e fortalece a integração do Sul com o Cone Sul”, argumenta.

No cotidiano da cidade, os efeitos têm sido pontuais. Conforme o prefeito, chegou a haver um episódio de impacto temporário em frente a uma pousada durante a abertura do asfalto, que precisou ser resolvido com intervenção do município junto à empresa. “O trecho urbano é curto, não chega a um quilômetro entre a beira-mar e a CLS, então não há necessidade de grandes intervenções”, pondera Furini.

Do ponto de vista fiscal, não há pagamento de royalties nem arrecadação direta de tributos para o município, já que o setor é regulado pela Anatel e a receita tributária é direcionada à União. A aposta, segundo o chefe do Executivo, é mais estratégica: “Balneário Pinhal entra no mapa da inovação, o que ajuda a atrair investimentos e negócios ligados à tecnologia”, afirma.

Concluída a fase urbana, o cronograma prevê a continuidade da construção do cabo, sua instalação no leito marinho e os testes de conectividade entre Balneário Pinhal e Porto Alegre. A entrada em operação ocorrerá após a validação técnica completa. O projeto do Malbec envolve tecnologia de última geração e parcerias internacionais, incluindo a Meta, e amplia a capacidade de tráfego de dados no Sul do Brasil.