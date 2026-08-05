Ação em Canoas resgata 19 cães que estavam em canil clandestino

Uma operação conjunta realizada pela 4ª Delegacia de Polícia de Canoas e pela Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal resultou no resgate de 19 cães mantidos em um canil clandestino no bairro Fátima. A ação foi desencadeada após uma determinação do Ministério Público para averiguação de uma denúncia e reforça o trabalho integrado de proteção e defesa dos animais no município.
A ocorrência foi conduzida pela 4ª Delegacia de Polícia de Canoas, onde funciona o Cartório Especializado em Crimes de Maus-Tratos aos Animais. A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal foi acionada para prestar apoio técnico durante a operação, realizando a avaliação clínica dos animais e adotando as medidas necessárias para garantir o atendimento e o bem-estar deles.
No imóvel residiam uma idosa de 71 anos e seu filho, que se apresentou como responsável pelos cães. Durante a fiscalização, foram apreendidos 19 animais: sete da raça Dachshund Arlequim (Linguicinha), um Chihuahua, um Cocker Spaniel, dois Pastores e oito cães mestiços de Chihuahua com Pequinês. O homem foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos. Conforme a Polícia Civil, já havia uma denúncia anterior contra o mesmo indivíduo pelo mesmo tipo de ocorrência.
Durante a ação, o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, Adilson do Carmo, destacou a importância da atuação integrada entre os órgãos no combate a esse tipo de crime. “Assim que fomos acionados pela Polícia Civil, nossa equipe esteve no local para verificar a denúncia e avaliar as condições de saúde dos animais”, afirmou.
Após a realização dos exames clínicos, os cães serão encaminhados aos cuidados de fiéis depositários. A medida consiste em uma guarda temporária, seguindo os mesmos critérios da adoção responsável, até que o Ministério Público defina o destino definitivo dos animais.