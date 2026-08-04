Gramado inicia projeto para fortalecer a Rota do Vinho

A Gramadotur e a secretaria de Turismo de Gramado deram início a um projeto estratégico voltado ao fortalecimento da Rota do Vinho de Gramado. O objetivo é ampliar a presença das vinícolas locais no mercado turístico e consolidar o enoturismo como um segmento da oferta turística do município. A iniciativa faz parte das ações de planejamento da Vindima em Gramado 2027, mas vai além da realização do evento. A proposta é desenvolver um trabalho contínuo, conectando as vinícolas ao trade turístico e incentivando a criação e a comercialização de experiências que possam ser vivenciadas durante todo o ano.



Nesta primeira etapa, foram discutidas ações para fortalecer a Rota do Vinho, aproximando as vinícolas de agências de turismo, operadoras, receptivos e demais parceiros do setor. Também está previsto o mapeamento das experiências oferecidas pelos empreendimentos e a construção de estratégias conjuntas de promoção e comercialização, ampliando a visibilidade das vinícolas e incentivando a visitação ao longo de todo o ano.

O projeto seguirá com encontros junto às vinícolas que integram a Rota do Vinho de Gramado. O objetivo é conhecer as experiências já existentes, identificar novas oportunidades de desenvolvimento e estruturar ações que fortaleçam a comercialização do enoturismo local.



Para a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a iniciativa representa um passo importante para valorizar um segmento que cresce a cada ano em Gramado. “Queremos fortalecer as vinícolas do município e aproximá-las cada vez mais do turismo. A Rota do Vinho reúne experiências autênticas, que traduzem a história, a cultura e a tradição da nossa cidade. Nosso objetivo é que esse trabalho aconteça de forma permanente, tornando a Vindima o grande momento de celebração de um enoturismo fortalecido ao longo de todo o ano”, afirmou.



A Rota do Vinho de Gramado reúne vinícolas familiares que preservam a tradição vitivinícola da cidade e oferecem experiências como degustações, visitas guiadas, harmonizações e vivências ligadas à cultura do vinho. Com o novo projeto, a expectativa é ampliar a divulgação dessas experiências, estimular sua comercialização e consolidar Gramado como um destino também reconhecido pelo enoturismo.