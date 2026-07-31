Trem do Pampa terá passeio exclusivo em setembro e outubro

Dois anos após a inauguração do Trem do Pampa e ampliação da oferta de experiências turísticas na Campanha Gaúcha, a atração apresenta um novo roteiro para quem deseja conhecer a região por meio de seus sabores, tradições e paisagens. O “Tour Vinhos e Sabores do Pampa” combina enoturismo, gastronomia típica e cultura em uma experiência exclusiva que inicia a bordo do Trem do Pampa e continua na Vinícola Almadén, proporcionando uma imersão na identidade da fronteira gaúcha.
O roteiro será realizado exclusivamente nos dias 5 de setembro e 11 de outubro, com saída às 17h30. A experiência tem início na Estação Férrea de Sant’Ana do Livramento, onde os passageiros embarcam no Trem do Pampa para um percurso que será marcado pelo pôr do sol na paisagem característica da região da Campanha. Durante o trajeto, o passeio é marcado por apresentações musicais a bordo e pela degustação de vinhos, espumante e suco de uva produzidos na região.
A segunda parte do roteiro acontece na Vinícola Almadén, localizada no distrito de Palomas, ao lado da Estação Férrea do trem. Nela os turistas participam de uma experiência enogastronômica, com rótulos da vinícola e menu degustação desenvolvido especialmente para o passeio. Além de conhecer mais sobre a tradição vitivinícola da fronteira e saborear rótulos que expressam as características do terroir da Campanha, a experiência mergulha no melhor da gastronomia fogo e parrilla, com assinatura do assador Marco Antônio.
No menu degustação harmonizado estão Chori Al Pan com chimichurri artesanal, entrecot sobre cama de farofa de cebola e flor de sal, carré de cordeiro pampeano com geleia artesanal de pimentão vermelho e, para a sobremesa, abacaxi braseado com doce de leite e nozes.
O roteiro na Campanha Gaúcha tem duração aproximada de quatro horas e custa a partir de R$ 250,00 por pessoa. A reserva pode ser feita pelo site do Giordani Turismo, que opera os passeios do Trem do Pampa.