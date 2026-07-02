Vila Flores concorre a título de melhor vila turística pela ONU

Rica em história, cultura e natureza, Vila Flores é um dos sete destinos brasileiros que concorrem ao selo de ‘Melhores Vilas Turísticas do Mundo’, iniciativa da ONU Turismo que reconhece localidades que se destacam pela valorização do patrimônio cultural e natural. As localidades foram escolhidas pelo Ministério do Turismo após seleção de 10 inscrições.
Entre os critérios, estão ter população de até 15 mil habitantes, estar situada em uma paisagem com presença significativa de atividades tradicionais, como agricultura, silvicultura, pecuária ou pesca, e compartilhar valores e estilo de vida comunitário. O resultado final das vilas selecionadas será divulgado em dezembro, em Buenos Aires, na Argentina.
As vilas brasileiras concorrem com outras 261 espalhadas por todos os continentes. Localizado na Serra Gaúcha, a cerca de 170 quilômetros de Porto Alegre, o município recebeu 30.559 visitantes em 2025. O destino combina tradições da imigração italiana, gastronomia típica, turismo rural e paisagens preservadas da Mata Atlântica.
O município também faz parte da rota regional Termas e Longevidade. As vivências rurais, o circuito Terra da Fé, Pão e Vinho, as experiências da L'Arte Ceccato e o Complexo Vila Capuchinhos completam a oferta turística do destino.