Festival em Estrela busca recorde com produção de maior linguiça do Brasil

Gastronomia, turismo e celebração estarão reunidos em uma programação de grandes proporções entre os dias 13 e 16 de agosto, durante o Festival Brasa e Prosa 150 anos de Estrela. O ponto alto será a produção da Linguiça Estrela, peça gigante preparada com 250 quilos de carne suína e desenvolvida para buscar a certificação de maior linguiça do Brasil. A iguaria será servida gratuitamente com chucrute e focaccia, em barquinhas no Parque Princesa do Vale. A expectativa é produzir uma refeição capaz de atender até 10 mil pessoas, transformando o aniversário do município em uma experiência gastronômica inédita e aberta à comunidade.
A Linguiça Estrela terá receita exclusiva do chef Edi Dagrê e será fabricada pelo Frigorífico Hammes, de Estrela, que também deverá comercializar o produto durante o evento. A produção mobilizará a equipe Caçadores de Recordes, comandada por Dagrê e responsável por 21 marcas mundiais.
A conquista mais recente ocorreu em 2025, em Agudo, onde o grupo preparou o maior arroz de leite do mundo, com 1.712 litros e rendimento de aproximadamente 7 mil porções. Em Estrela, o desafio será unir técnica, estrutura e ingredientes em uma operação capaz de servir milhares de pessoas e consolidar uma nova atração associada à identidade gastronômica do município.
O festival integra as comemorações dos 150 anos do município de Estrela. A maior parte das atrações ocorrerá no Parque Princesa do Vale, com exceção do jantar beneficente, dos seminários e do workshop técnico. Para a diretora de Turismo de Estrela, Débora Cagliari, a programação amplia a visibilidade do município e transforma a gastronomia em uma ferramenta de promoção turística. “Estamos preparando uma celebração à altura dos 150 anos de Estrela, capaz de reunir moradores, visitantes, empreendedores e famílias. A tentativa de recorde cria uma experiência única, valoriza empresas locais e projeta o município como destino de grandes eventos”, destaca.
Além da produção da linguiça gigante, o evento contará com Feira da Agroindústria Familiar, feira de microempreendedores individuais e artesanato, apresentações culturais, programação artística, brinquedos infláveis e atividades esportivas. A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer também realizará um torneio de vôlei de duplas e uma Pernada na pista de atletismo do parque. Chefs de cozinha e assadores amadores poderão participar gratuitamente das atividades competitivas, mediante inscrição prévia.