Pet Terapia auxilia crianças e idosos em tratamentos longos de saúde

Em 2026, o projeto de terapia assistida por animais, ou pet terapia, da Universidade de Passo Fundo completa 10 anos. Em uma década, a iniciativa colaborativa entre a faculdade de veterinária da UPF e o Hospital São Vicente de Paulo atendeu mais de 700 pacientes em sessões com cães, ovelhas, porquinhos da índia ou até mesmo serpentes. Os atendimentos acontecem duas vezes por semana e são voltados para quem passa por tratamentos longos, em sua maioria crianças ou idosos, a fim de auxiliar na ansiedade, nos sentidos motores e na adesão do tratamento.

Criado em 2016, a pet terapia da UPF une estudantes da medicina veterinária com profissionais da saúde para criar uma interação descontraída entre o paciente e o animal terapeuta. Entretanto, a sessão de terapia é a última etapa de um longo processo. Primeiro, estudantes de veterinária, junto à coordenadora do projeto Giseli Ritterbush, analisam a saúde do animal, que passa por consulta, exames de sangue e vacinação. Também é analisado o comportamento do pet e caso apresente reatividade ou medo de estranhos ele não segue para a escala de sessões. Ainda, as duas equipes se juntam para entender a compatibilidade do animal escalado para a semana com os pacientes presentes no hospital.

“A equipe do Hospital São Vicente de Paulo direciona quem são os pacientes que podem participar das nossas sessões. Então tem a liberação médica e a família do paciente assina um termo de consentimento para que ele participe. A partir daí, organizamos o encontro com o pet. Fazemos um cruzamento de informações entre o perfil do paciente e o terapeuta. Se é uma criança ativa escolhemos um pet disposto para brincar. Se for uma criança com um pouco mais de restrição de movimento, escolhemos um pet que seja mais calmo e vai ficar no colo recebendo carinho. Assim, temos o melhor aproveitamento da sessão, onde, além da socialização, o paciente e a família podem esquecer da doença, mesmo que por alguns minutos.”, conta a coordenadora.

Durante estes dez anos mais de 50 animais atuaram como terapeutas, entretanto, hoje, o projeto conta apenas com cachorros. São 12 ao todo, escalados semanalmente para sessões de 45 minutos que acontecem nas quartas e sextas-feiras. Entre eles há filhotes, como o vira-lata Black de 9 meses, adultos, cachorros de grande porte, como o Galgo Inglês Óreo, de pequeno porte, como a Lulu da Pomerania Manteguinha, além de animais sem raça definida. Qualquer animal aprovado nas análises pode participar do projeto, explica a professora, para mais informações os tutores podem entrar em contato com a equipe do Hospital Veterinário pelo telefone (54) 3316 8163.

Ao todo, já foram realizadas cerca de 1.300 sessões, em torno de 130 por ano. Neste período, o principal impacto da terapia nos pacientes tem sido a adesão ao tratamento, afirma Ritterbush. Pacientes que participam do projeto se mostram mais motivados a continuar com o tratamento, além de apresentarem melhora na ansiedade. Ainda, a professora explica que ao realizarem os encontros ao ar livre, eles geram um estímulo motor ao paciente e pode ser o principal exercício físico daquela criança ou idoso.