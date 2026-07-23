Prefeitura de Osório inicia Censo para levantamento sobre cães e gatos

A prefeitura de Osório, por meio do Departamento Especial de Proteção Animal (Depa) ligado à secretaria municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (23) o Censo Municipal de Cães e Gatos, uma iniciativa que pretende mapear a realidade da população de animais domésticos no município. A participação da comunidade é fundamental para que o município possa planejar e executar políticas públicas mais eficientes voltadas à proteção e ao bem-estar animal.
O questionário reúne informações sobre a quantidade de cães e gatos existentes em cada residência, situação de castração, vacinação, identificação dos animais, atendimento veterinário, além de dados sobre a presença de animais em situação de rua, focos de concentração, ocorrência de esporotricose e as principais necessidades de cada bairro. Segundo o médico veterinário do Depa, Guilherme Dobbler, o levantamento permitirá conhecer com maior precisão a realidade do município, subsidiando decisões técnicas e investimentos em áreas prioritárias, como programas de castração gratuita, atendimento veterinário público, campanhas educativas, fiscalização de maus-tratos, controle populacional e ações de combate às zoonoses.
“Além dos animais domiciliados, o censo também busca identificar locais onde há maior concentração de cães e gatos sem tutor, possibilitando o desenvolvimento de estratégias específicas para reduzir o abandono e promover ações de manejo populacional responsável. Outro importante eixo do levantamento é o monitoramento da esporotricose, doença que pode acometer gatos e seres humanos”, destaca Guilherme.
O formulário também permitirá avaliar o alcance do Programa Municipal de Castração, medindo o nível de satisfação dos usuários e identificando quantos animais ainda necessitam do procedimento. Essas informações serão essenciais para o planejamento das próximas etapas do programa e para ampliar o acesso da população ao serviço. A prefeitura reforça que quanto maior for o número de moradores participantes, mais preciso será o diagnóstico da situação dos cães e gatos em Osório.