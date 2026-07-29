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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 12:01

Cheia do arroio Feitoria provoca inundação do Núcleo Enxaimel em Ivoti

Defesa Civil de Ivoti informou sobre atingimento da cota de inundação do Arroio Feitoria às 6h

Defesa Civil de Ivoti informou sobre atingimento da cota de inundação do Arroio Feitoria às 6h

Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O aumento do nível do arroio Feitoria, em Ivoti, nesta quarta-feira (29), está ocasionando a inundação do entorno do Núcleo de Casas Enxaimel, um dos principais patrimônios históricos e turísticos do município.
O aumento do nível do arroio Feitoria, em Ivoti, nesta quarta-feira (29), está ocasionando a inundação do entorno do Núcleo de Casas Enxaimel, um dos principais patrimônios históricos e turísticos do município.
O extravasamento da cota de inundação do arroio foi informado pela Defesa Civil do município às 6h em suas redes sociais. Na noite de terça-feira (28), a previsão era de uma ocorrência de cerca de 60mm de chuvas nas 24h a partir da madrugada. Até às 22h da terça, havia chovido 84,6mm na região.
 
Segundo informações do site e das redes sociais da prefeitura, equipes da Defesa Civil do município “acompanham a situação de forma permanente, monitorando os pontos de atenção e prestando o suporte necessário”. Até o momento, segundo a gestão municipal, o trabalho está concentrado na prevenção e orientação dos moradores.
Rua da Ponte do Imperador, um dos patrimônios históricos de Ivoti, foi uma das vias com acesso interditado | Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Rua da Ponte do Imperador, um dos patrimônios históricos de Ivoti, foi uma das vias com acesso interditado Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Durante a manhã desta quarta-feira, há a interdição das seguintes vias por conta de alagamentos: as ruas do Mi, Ponte do Imperador, Cascata, Tuiuti e a Picada 48 Baixa.
A prefeitura orienta para que, em caso de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone (51) 3563-6788 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As autoridades também orientam que as pessoas evitem transitar por áreas alagadas, devido aos riscos à segurança.

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