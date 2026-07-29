Cheia do arroio Feitoria provoca inundação do Núcleo Enxaimel em Ivoti

O aumento do nível do arroio Feitoria, em Ivoti
, nesta quarta-feira (29), está ocasionando a inundação do entorno do Núcleo de Casas Enxaimel
, um dos principais patrimônios históricos e turísticos do município.
O extravasamento da cota de inundação do arroio foi informado pela Defesa Civil do município às 6h em suas redes sociais. Na noite de terça-feira (28), a previsão era de uma ocorrência de cerca de 60mm de chuvas nas 24h a partir da madrugada. Até às 22h da terça, havia chovido 84,6mm na região.
Segundo informações do site e das redes sociais da prefeitura, equipes da Defesa Civil do município “acompanham a situação de forma permanente, monitorando os pontos de atenção e prestando o suporte necessário”. Até o momento, segundo a gestão municipal, o trabalho está concentrado na prevenção e orientação dos moradores.
Rua da Ponte do Imperador, um dos patrimônios históricos de Ivoti, foi uma das vias com acesso interditado
Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades
Durante a manhã desta quarta-feira, há a interdição das seguintes vias por conta de alagamentos: as ruas do Mi, Ponte do Imperador, Cascata, Tuiuti e a Picada 48 Baixa.
A prefeitura orienta para que, em caso de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone (51) 3563-6788 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. As autoridades também orientam que as pessoas evitem transitar por áreas alagadas, devido aos riscos à segurança.