FestiQueijo encerra em Carlos Barbosa com o maior público em 34 edições

O 34º FestiQueijo chega ao final com recorde histórico de público. Durante os cinco finais de semana, o Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa, recebeu 38,8 mil visitantes. Guiado pelo conceito ‘Da origem à festa’, o festival valorizou as pessoas, o território e o trabalho que antecede a mesa posta, transformando tradição em experiência e fortalecendo o vínculo entre cultura, gastronomia e turismo. Em 2027, o festival será realizado de 25 de junho a 25 de julho.
O FestiQueijo contou com 19 expositores e mais de 50 tipos de queijo, vinhos, espumantes e pratos típicos que celebraram a herança cultural da região. Durante o festival, o público degustou mais de 10 mil quilos de queijo, sete mil unidades de doces e 2,7 mil quilos de frios. Também foram consumidas 27 mil garrafas de espumante e 11 mil garrafas de vinho.
O FestiQueijo demonstrou sua capacidade de mobilização, com visitantes vindos de mais de 700 cidades, de 12 estados de todas as regiões do Brasil e turnos com capacidade esgotada. O crescimento foi constante ao longo das semanas, com picos de público nos finais de semana e marcas expressivas atingidas antes da reta final - no quarto final de semana recebeu 7,9 mil visitantes. O público total contabiliza todas as atividades da programação no salão, incluindo o dia de abertura, a edição especial dedicada aos idosos e o encerramento.
Para o presidente do 34º FestiQueijo, Francisco Guazzelli, muito além dos números, a edição de 2026 entregou uma experiência completa ao público, reforçando a identidade do festival e a valorização da produção regional, criando uma atmosfera de celebração que acompanhou todos os momentos do evento. As novidades desta edição ampliaram ainda mais o alcance do FestiQueijo. A Piazza FestiQueijo, na Rua Coberta, trouxe um ambiente descontraído e integrado à comunidade.
Por meio de cinco operações gastronômicas e uma de bebida foram mais de 11,5 mil pedidos entre massas, pizzas, sopas, tábuas de frios, sanduíches, fondues, sobremesas e uma variedade de vinhos, espumantes, cafés e quentão. Já o Mercato FestiQueijo reuniu 30 expositores, com mais de 15 segmentos, e fortaleceu a economia criativa e o empreendedorismo regional, gerando R$ 1,3 milhão em vendas.