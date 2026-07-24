Bagé formaliza compra do Clube Comercial por R$ 7,5 milhões

O Município de Bagé formalizou, na quinta-feira (24), a assinatura da escritura pública de aquisição do Clube Comercial. O ato marca uma nova etapa do processo iniciado em 2019 para assegurar a conservação de um dos mais importantes prédios históricos do município. A compra foi autorizada pela Lei Municipal nº 6.176/2020 e formalizada por meio do Contrato Administrativo nº 022/2020, no valor de R$ 7.549.821,21, que inclui contrapartidas relacionadas a investimentos públicos.



Na atual gestão, um termo aditivo prorrogou o prazo para cumprimento das obrigações previstas no contrato e definiu que os investimentos nas novas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Brum e Prado Velho serão utilizados como contrapartida para a quitação do saldo remanescente da aquisição. As obras seguem em execução e permanecem vinculadas ao acordo firmado. As informações são da assessoria de comunicação do município.



Segundo o prefeito Luiz Fernando Mainardi, a aquisição do Clube Comercial reforça o compromisso da gestão com a preservação da memória e a valorização dos espaços públicos da cidade. "Preservar nosso patrimônio não é apenas cuidar da memória, é também abrir caminho para o futuro. É garantir que Bagé siga crescendo sem perder sua identidade. O Clube Comercial faz parte da nossa história e queremos que ele volte a ser um espaço vivo, a serviço da comunidade", disse. A atual sede do clube, na Av. Sete de Setembro, foi finalizada entre os anos de 1937 e 1938.



A procuradora-geral do Município, Thirzá Zanetti, destaca que a conclusão da transferência do Clube é resultado de um trabalho construído com diálogo e busca por soluções que garantissem a preservação do patrimônio. "Concluir esta importante etapa do processo de aquisição é fundamental para que possamos dar continuidade aos projetos destinados ao Clube Comercial. Esse resultado também é fruto do trabalho conjunto desenvolvido com a Comissão de Dissolução do Clube Comercial, cuja atuação foi essencial na construção das soluções que permitiram chegar a este momento", ressaltou.



O representante do antigo clube, Roberto Bandeira, explica que segue acompanhando a execução das cláusulas previstas no acordo firmado com o Município. "O mais importante sempre foi a preservação deste patrimônio. Fizemos um acordo com o Município e, até o momento, estamos observando que as cláusulas estipuladas vêm sendo cumpridas. Nesta semana, concluímos mais uma etapa desse processo e seguiremos acompanhando as obrigações previstas no acordo", afirmou.

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A conclusão das etapas previstas permitirá consolidar definitivamente a transferência do patrimônio ao Município e ampliar as possibilidades de captação de recursos para sua restauração e futura utilização em benefício da comunidade.