Canoas inaugura hospital oftalmológico com atendimento 100% SUS na região

Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (23) o Hospital de Olhos de Canoas, unidade especializada em oftalmologia com atendimento integral pelo SUS, no bairro Marechal Rondon. A estrutura tem capacidade para realizar cerca de 3 mil consultas, 10,4 mil exames e 440 cirurgias por mês — números que podem mais que dobrar com a adesão ao Programa Agora Tem Especialistas (ATE), chegando a 5 mil consultas e 890 cirurgias mensais. O investimento do Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, que administra a unidade, foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões, e a Prefeitura de Canoas aportará cerca de R$ 5 milhões anuais - R$ 400 mil mensais - para o funcionamento da unidade.

Segundo o sócio-fundador do grupo, Luciano Zuffo, a abertura representa a consolidação de 14 anos de atuação do Grupo São Pietro na oftalmologia pública de Canoas. Nesse período, reforça, foram realizados mais de 2,5 milhões de atendimentos, inicialmente a partir de um espaço dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças, mas a estrutura anterior passou a não comportar mais o crescimento da demanda. "A oftalmologia não consegue ter a velocidade que ela precisa dentro de um hospital geral, porque é uma especialidade com suas particularidades", explicou. A nova unidade, com quase 2 mil metros quadrados de área construída, reúne em um único espaço consultas, exames e cirurgias, além de ambulatórios de alta complexidade dedicados à retina, com foco em injeções intravítreas, e glaucoma, com dispensação de medicamentos.

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O prefeito Ayrton Souza, presente na solenidade de inauguração, destacou as cirurgias de catarata como a principal demanda da cidade e citou que, no período recente, o grupo realizou mais de 10 mil consultas e 680 cirurgias oftalmológicas pelo SUS municipal. "Com esse espaço, vamos ampliar muito a capacidade de atender a alta demanda que temos em Canoas e também para toda a região", afirmou. A unidade será referência para Canoas, Nova Santa Rita e Esteio e, segundo a secretária municipal de Saúde, Ana Regina Boll, deve contribuir para reduzir a fila de espera acumulada desde a pandemia de Covid-19. "Isso muda o paradigma no atendimento da oftalmologia de Canoas e oportuniza ao cidadão qualidade de vida e dignidade", discursou a secretária.

Segundo Luciano Zuffo, sócio-fundador do grupo São Pietro (e), crescimento da demanda por atendimentos oftalmológicos é alinhada ao envelhecimento populacional Lívia Araújo/Especial/Cidades

Zuffo destacou que a tecnologia disponível na nova unidade é a mesma utilizada nos serviços privados do grupo. O acesso se dará exclusivamente por encaminhamento da rede pública, a partir de UBSs, UPAs e outros serviços reguladores, e não haverá atendimento de urgência e emergência. O hospital se torna o quarto da cidade e integra o ecossistema oftalmológico do Grupo São Pietro, que inclui o Hospital Banco de Olhos e o Prime Day, em Porto Alegre, e o Hospital de Olhos de Gravataí.

A operação deve gerar aproximadamente 100 empregos diretos e indiretos. Com a chegada da nova unidade, a capacidade assistencial do grupo em Canoas crescerá entre 30% e 40% em relação ao atendimento anterior, ascrescentou Zuffo. Para ele, o crescimento da demanda por atendimentos oftalmológicos é alinhada ao envelhecimento populacional: "Temos uma população envelhecendo e a demanda só irá aumentar. Trazer aparelhos como esse melhora a velocidade de prevenção, de diagnósticos e de tratamentos precoces ligados à oftalmologia, que é uma das maiores filas do Estado", concluiu.