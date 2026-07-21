Cemaden alerta para alto risco de enxurradas em regiões do RS

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou um informe em que alerta para uma “alta possibilidade de enxurradas em áreas urbanas com declividade acentuada alagamentos em áreas rebaixadas e inundações em córregos e canais urbanos” em diversas áreas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (21).
Segundo o órgão federal, o aviso vale para as Regiões Geográficas Intermediárias de Santa Maria, Santa Cruz/Lajeado, Caxias do Sul e Porto Alegre e Pelotas, com destaque para São Lourenço do Sul, devido à previsão de chuva com acumulados significativos, com a possibilidade de pancadas intensas que ocorrem desde a segunda-feira (20), e com a elevação dos afluentes nas bacias dos rios Pardo, Camaquã, Sinos, Gravataí, Jacuí, Caí e Taquari.
O mesmo boletim registrou possibilidade moderada para alagamentos e inundações em rios e córregos nas Regiões Geográficas Intermediárias de Uruguaiana, Ijuí e Passo Fundo, com destaque para as bacias dos rios Santa Maria, Quaraí, Ibicuí e Ibirapuitã, em elevação após os acumulados de chuva.
Segundo o monitoramento do Serviço Geológico Brasileiro, a medição em Quaraí às 14h desta terça era de 8,84m, nível acima da cota de alerta de 7,50m, com um acumulado de 161,2mm de chuva nas últimas 72h. Já no Alegrete, no mesmo horário, o rio Ibirapuitã havia superado a cota de atenção, com 7,88m às 14h15 de terça, e um acumulado de 89,6mm de chuva nas últimas 72 horas. Os demais pontos da bacia do rio Uruguai no Rio Grande do Sul estavam abaixo da cota de atenção.
O Cemaden também pontuou uma possibilidade moderada de “eventos de movimento de massa”, como deslizamentos de terra, nas regiões de Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Cruz do Sul/Lajeado e Porto Alegre, “devido à presença de áreas com alta suscetibilidade a estes processos”, onde os acumulados de chuva e pancadas de chuva moderada e forte poderiam “deflagrar deslizamentos pontuais em encostas”.