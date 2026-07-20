Previsto para 2028, obras de novo hotel em Gramado avançam

As obras do Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado seguem em ritmo acelerado. Com diferentes etapas sendo executadas simultaneamente, o empreendimento consolida o avanço do cronograma e evidencia a evolução física de um dos maiores projetos hoteleiros em desenvolvimento na Serra Gaúcha.
Atualmente, as equipes trabalham na montagem das estruturas pré-moldadas, na execução das fundações, na terraplanagem das futuras frentes construtivas e no detalhamento dos projetos complementares de engenharia. A atuação integrada dessas frentes permite otimizar o cronograma, garantindo que diferentes fases avancem paralelamente e contribuindo para a evolução contínua da obra.
O empreendimento representa um investimento que já ultrapassa R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) e contará com 858 acomodações, sendo 431 unidades na primeira fase, prevista para 2028. O complexo também reunirá restaurantes, cafeteria, lobby bar, outros conceitos de bares, spa, loja, áreas de lazer, espaços para eventos e infraestrutura de entretenimento inspirada no universo da música.
De acordo com a head de Incorporação e Engenharia da Mundo Planalto, Mariana Capeletti, o momento é de intensa atividade no canteiro de obras. "Contamos com várias frentes de trabalho acontecendo simultaneamente, incluindo a montagem das estruturas pré-moldadas, a execução das fundações, a terraplanagem das futuras etapas da obra e o desenvolvimento dos projetos complementares de engenharia. Mês a mês, a obra vai ganhando corpo", afirma.
Desenvolvido pela Mundo Planalto em parceria com a Hard Rock International, o Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado levará à Serra Gaúcha a experiência característica da marca, reunindo hospitalidade, música, entretenimento e lazer em um empreendimento de padrão internacional. A operação do hotel será realizada pela Hard Rock International após a conclusão das obras.