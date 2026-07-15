Ônibus escolar com crianças se envolve em acidente em Novo Hamburgo

Um ônibus escolar sofreu um acidente na localidade de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, nesta quarta-feira (15). Conforme relatos, cerca de 20 crianças estavam no ônibus. Não houve feridos em decorrência do incidente. No momento da ocorrência, os estudantes estavam acompanhados pelo motorista e por uma monitora, que prestaram o atendimento inicial às crianças até a chegada do suporte necessário.
Não foram registrados danos a outros veículos ou bens. O veículo teria sofrido uma falha mecânica e invadiu o pátio de uma propriedade. Em nota, a prefeitura de Novo Hamburgo afirma que, assim que tomou conhecimento da situação, adotou todas as providências necessárias para prestar assistência aos alunos e às famílias, acompanhando o caso desde os primeiros momentos.
Conforme as informações preliminares, o veículo estava com a vistoria obrigatória e o tacógrafo em situação regular. O motorista relatou que, ao descer uma via, percebeu uma falha no sistema de freios e tentou reduzir a marcha para conter o veículo. O ônibus foi removido por guincho e encaminhado para perícia mecânica, que deverá apontar com precisão as causas do problema.
A Secretaria de Educação afirma que notificará formalmente a empresa responsável pela prestação do serviço e instaurará os procedimentos administrativos cabíveis para apuração da ocorrência. Como o caso envolve o transporte de estudantes da rede municipal, o município ressalta que os fatos serão tratados com rigor, sendo adotadas todas as medidas contratuais e legais necessárias. Caso sejam constatadas irregularidades, as responsabilidades serão devidamente apuradas e as sanções previstas em contrato serão aplicadas.