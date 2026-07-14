Unidade do Tudo Fácil em Novo Hamburgo deve abrir em agosto

Foi publicado no Diário Oficial do Estado o termo de cooperação entre a prefeitura de Novo Hamburgo e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a disponibilização de serviços municipais na unidade do Tudo Fácil no município. O acordo tem vigência de cinco anos e oficializa a parceria para o funcionamento da central de atendimento.
Atualmente, o Estado conta com 12 unidades fixas em funcionamento, localizadas em dez municípios: Porto Alegre (Centro, Zona Sul e Zona Norte), Lajeado, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Santa Maria, Gravataí, Canoas e Tramandaí. Com a nova unidade, Novo Hamburgo será a 11ª cidade gaúcha a contar com o serviço e a primeira da região do Vale do Sinos.
A inauguração da unidade está prevista para o início do mês de agosto. O Tudo Fácil funcionará no antigo prédio da Finansinos, localizado na rua Bento Gonçalves, 2575, no Centro de Novo Hamburgo. O local passa por reformas em estágio final e, no fim desta semana, os servidores estaduais que atuarão na unidade iniciarão a capacitação.
Por meio do termo de cooperação, a prefeitura disponibilizará serviços municipais na unidade, integrando o atendimento oferecido pelo Tudo Fácil e ampliando as opções de acesso da comunidade aos serviços públicos.
Entre os serviços mais procurados estão o agendamento, emissão e retirada da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a emissão da CIPTEA, a emissão de alvará de folha corrida e certidão de antecedentes criminais, além de orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital. Também estão disponíveis agendamentos e atendimentos do Detran RS, serviços disponibilizados no site do Procon RS, IPE Prev e IPE Saúde, além de serviços oferecidos por meio de parcerias e convênios firmados com as prefeituras e outros órgãos públicos.