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Publicada em 30 de Junho de 2026 às 18:19

Tramandaí ganha unidade do Tudo Fácil em supermercado local

Segunda unidade móvel do programa também foi entregue na cerimônia

Segunda unidade móvel do programa também foi entregue na cerimônia

Vitor Rosa/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O governo do Estado inaugurou, na segunda-feira (29), a unidade de Tramandaí, no Litoral Norte. Na mesma cerimônia, também foi entregue a segunda unidade móvel do programa, voltada à ampliação do atendimento itinerante em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
O governo do Estado inaugurou, na segunda-feira (29), a unidade de Tramandaí, no Litoral Norte. Na mesma cerimônia, também foi entregue a segunda unidade móvel do programa, voltada à ampliação do atendimento itinerante em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Com a nova estrutura, a rede passa a contar com 12 unidades fixas no Estado, distribuídas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Gravataí e Canoas. Até 2019, o Tudo Fácil contava com apenas três unidades, todas localizadas na Capital.
A nova unidade está localizada no segundo pavimento do Supermercado São Pedro, na avenida João de Magalhães, 2.139, bairro Parque dos Presidentes, em um dos principais eixos viários de Tramandaí. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.
O espaço tem 259 metros quadrados, 12 guichês de atendimento e quatro guichês de autoatendimento. A expectativa é de cerca de três mil atendimentos por mês, número que pode aumentar durante o veraneio, em razão da população sazonal.
Entre os principais serviços oferecidos estão: a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), o Balcão Gov.br, os serviços do DetranRS, IPE Saúde, IPE Prev Procon RS e orientações para acesso ao portal rs.gov.br.
A implantação foi viabilizada por meio de parceria entre o Estado, a prefeitura de Tramandaí e o Supermercado São Pedro. O investimento total foi de aproximadamente R$ 815 mil. Desse valor, cerca de R$ 630 mil foram aportados pelo Estado em mobiliário, equipamentos e instalação da rede lógica pela Procergs. A iniciativa privada investiu aproximadamente R$ 185 mil na execução de obras e projetos 

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