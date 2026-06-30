Tramandaí ganha unidade do Tudo Fácil em supermercado local

O governo do Estado inaugurou, na segunda-feira (29), a unidade de Tramandaí, no Litoral Norte. Na mesma cerimônia, também foi entregue a segunda unidade móvel do programa, voltada à ampliação do atendimento itinerante em diferentes regiões do Rio Grande do Sul.
Com a nova estrutura, a rede passa a contar com 12 unidades fixas no Estado, distribuídas em Porto Alegre (Centro, Zona Norte e Zona Sul), Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Gravataí e Canoas. Até 2019, o Tudo Fácil contava com apenas três unidades, todas localizadas na Capital.
A nova unidade está localizada no segundo pavimento do Supermercado São Pedro, na avenida João de Magalhães, 2.139, bairro Parque dos Presidentes, em um dos principais eixos viários de Tramandaí. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h.
O espaço tem 259 metros quadrados, 12 guichês de atendimento e quatro guichês de autoatendimento. A expectativa é de cerca de três mil atendimentos por mês, número que pode aumentar durante o veraneio, em razão da população sazonal.
Entre os principais serviços oferecidos estão: a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), o Balcão Gov.br, os serviços do DetranRS, IPE Saúde, IPE Prev Procon RS e orientações para acesso ao portal rs.gov.br.
A implantação foi viabilizada por meio de parceria entre o Estado, a prefeitura de Tramandaí e o Supermercado São Pedro. O investimento total foi de aproximadamente R$ 815 mil. Desse valor, cerca de R$ 630 mil foram aportados pelo Estado em mobiliário, equipamentos e instalação da rede lógica pela Procergs. A iniciativa privada investiu aproximadamente R$ 185 mil na execução de obras e projetos