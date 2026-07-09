Encantado apresenta projeto de Parque Linear do Arroio Lambari 

Um projeto para a construção de um parque linear às margens do arroio Lambari, em Encantado, no Vale do Taquari, foi apresentada pela prefeitura na noite desta quarta-feira (8), aos proprietários e moradores lindeiros à Estrada dos Imigrantes, no Bairro Lambari.
O encontro foi conduzido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SMPLDE) e contou com a presença do prefeito Jonas Calvi, e contou com a presença do prefeito Jonas Calvi, do secretário José Caetano Turatti Ost e de dezenas de moradores.
Durante a reunião, foram apresentados os detalhes técnicos do empreendimento por meio de plantas, cortes esquemáticos, imagens em 3D e perspectivas da obra, permitindo que os moradores conhecessem como ficará a nova infraestrutura. A equipe - formada pelos arquitetos Gilmar Scaravonatti e Marcelo Moreira, e os engenheiros Ana Delsa Tronco e Márcio Radaelli - também esclareceu dúvidas e destacou que, conforme o projeto elaborado, as intervenções ocorrerão em áreas públicas, sem interferência nas áreas particulares dos imóveis lindeiros.
O Parque Linear será implantado ao longo do Arroio Lambari e prevê a construção de passeios acessíveis, ciclofaixa, paisagismo, iluminação pública, áreas de convivência, mobiliário urbano e melhorias na infraestrutura viária, transformando o local em um espaço voltado ao lazer, à mobilidade e à valorização ambiental.
Investimento total é de R$ 1,49 milhões, com recursos já assegurados pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, somados à contrapartida do Município
Arte/Prefeitura de Encantado/Divulgação/Cidades
O investimento total é de R$ 1,49 milhões
, com recursos já assegurados pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo, somados à contrapartida do Município. A obra integra o projeto de infraestrutura turística de acesso ao Parque João Batista Marchese e deverá seguir, na sequência, para o processo licitatório.
Para o prefeito Jonas Calvi, o encontro reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência e o diálogo com a comunidade. “Antes de iniciar uma obra dessa importância, entendemos que é fundamental apresentar o projeto à população, esclarecer dúvidas e mostrar exatamente como ficará cada trecho. É uma intervenção que vai qualificar a mobilidade, valorizar o Bairro Lambari, preservar os imóveis existentes e criar um novo espaço de convivência para toda a comunidade", disse. As informações são da assessoria de comunicação da prefeitura.
Ao final da reunião, os moradores puderam analisar o projeto em detalhes, fazer questionamentos aos técnicos e registrar presença, contribuindo para a construção de uma obra planejada em diálogo com a comunidade. Com os recursos garantidos, a expectativa da Administração Municipal é lançar o processo licitatório, permitindo que as obras tenham início após a conclusão das etapas legais.