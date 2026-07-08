Prefeitura apresenta proposta para compra do hospital de Venâncio Aires

A Comissão de Gestão do Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires, apresentou, nesta quarta-feira (8) a proposta de aquisição do prédio da casa de saúde durante Assembleia Geral Extraordinária dos associados da instituição. O encontro marcou mais uma etapa do plano de reestruturação financeira conduzido pela Comissão, que busca garantir a sustentabilidade da casa de saúde e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A assembleia ocorreu na sede da Associação dos Funcionários do Hospital São Sebastião Mártir.
Após a apresentação, os cerca de 50 associados presentes e a comissão gestora, em comum acordo, decidiram adiar a deliberação para uma nova assembleia, marcada para o dia 21 de julho, com primeira chamada às 17h30 e segunda chamada às 18h. O adiamento ocorreu para que os associados tenham mais tempo para analisar a proposta apresentada e avaliar todos os detalhes antes da votação.
Durante a assembleia, os associados conheceram a avaliação técnica realizada por empresa especializada e, na sequência, a proposta de aquisição do imóvel.
Conforme o plano apresentado, a prefeitura fará um pagamento inicial de aproximadamente R$ 15 milhões, valor que será utilizado para quitar quatro financiamentos considerados mais onerosos para a instituição. Já os demais contratos de financiamento permanecerão ativos, uma vez que possuem custos financeiros inferiores aos do financiamento que será utilizado pelo município. Após a entrada, o pagamento do patrimônio ocorrerá em parcelas mensais de R$ 400 mil. Os recursos serão depositados em uma conta específica da entidade e terão destinação exclusiva para a quitação das dívidas bancárias e tributárias do hospital.
Atualmente, o hospital de Venâncio Aires acumula aproximadamente R$ 41 milhões em dívidas bancárias e tributárias. A aquisição do patrimônio integra a estratégia da prefeitura para reduzir o impacto financeiro causado pelos altos custos com juros e criar condições para que a instituição alcance maior equilíbrio econômico.