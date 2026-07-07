Prefeito de Caxias do Sul determina mudança em radares de velocidade

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, determinou à Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade um estudo para realocar os controles de velocidade, especialmente os instalados nas ruas Vinte de Setembro, Duque de Caxias e Visconde de Pelotas. Com a determinação do Prefeito, dois dos três já estão desligados - o radar da Visconde de Pelotas segue ativo. Segundo o titular da pasta, Edio Elói Frizzo, as equipes irão avaliar onde serão colocados estes equipamentos, visto que existe inúmeros pedidos da comunidade.
Adiló ressaltou que a mudança partiu da solicitação de vereadores, que representam a comunidade. "Nós não queremos multar, queremos que o caxiense alivie o pé, que proteja a sua vida e das outras pessoas", afirmou no vídeo. Os 16 controladores de velocidade entraram em operação na cidade no dia 10 de agosto do ano passado. Outros 10 medidores estão nas perimetrais. Antes mesmo de entrarem em funcionamento, 98% dos motoristas já respeitavam o limite de velocidade que varia de 40km/h (na área urbana) e 60km/h (perimetrais).
Nos primeiros seis meses de operação dos radares fixos no perímetro urbano, a secretaria de Trânsito verificou significativa redução no número de mortes e feridos em acidentes. O ano de 2025 teve 38 óbitos no trânsito caxiense, número inferior ao de 2024, quando houve 51, e 2023, também com 51 casos. Os números apontam uma queda de 25,49%, o que reflete diretamente na preservação de vidas.
Os 26 radares monitoram 44 faixas de tráfego. De agosto a fevereiro deste ano, segundo a secretaria, 33.175.170 veículos passaram por esses equipamentos, sendo que apenas 0,37% (121.434) foram multados por excesso de velocidade.