Fiscalização por radar móvel quer reduzir acidentes em Pelotas

O uso de radares móveis foi retomado em Pelotas, no fim de fevereiro, na tentativa de diminuir o número de acidentes. A prefeitura anunciou que a fiscalização vai ocorrer em três vias da cidade - a avenida Bento Gonçalves, a rua João Jacob Bainy e a avenida Francisco Caruccio. Segundo o secretário de Trânsito de Pelotas, Cláudio Montanelli, o equipamento deve ser majoritariamente usado durante o dia, com sinalização e em locais visíveis, sem o objetivo de arrecadação com multas, mas de educação no trânsito.

As três vias que recebem a fiscalização têm como velocidade máxima 60km/h, além de conterem sinalizações que informam o limite da velocidade. O equipamento também foi aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) antes de ser utilizado e precisa passar por vistoria anual. "A ideia é que o condutor, ao detectar o radar, possa ter o direito de desacelerar e se acostumar a transitar com a velocidade máxima permitida naquele local. Nós também temos a homologação pelo Inmetro e o radar deve ser verificado anualmente", afirma Montanelli.

A aplicação de multas devido ao excesso de velocidade nas três vias que vão receber o radar foi um dos motivos para que o equipamento fosse utilizado, conta o secretário. Com a duplicação das faixas na João Jacob Bainy e na Francisco Caruccio, respectivamente em 2020 e 2024, houve um aumento nos casos de veículos trafegando acima do limite permitido.

Anterior ao uso oficial da fiscalização que iniciou nesta sexta, a prefeitura também fez um período educativo do radar, afirma o secretário. Foram 20 dias nos quais o equipamento foi utilizado, entretanto sem a aplicação de multas. Para ele, esse período foi uma maneira de educar o motorista, "Com ele, as pessoas podem se acostumar. A ideia era que nós pudéssemos fazer esse período de educação e de prevenção", diz. Durante esses dias, Montanelli conta que 35 veículos foram flagrados ultrapassando o limite de velocidade, sendo dois deles com excesso de 50%, o que é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e abertura de processo para suspensão do direito de dirigir. "Quando é determinado que a velocidade de uma via é 60 km/h, não é determinado por nós, e sim por engenheiros de trânsito", contextualiza.

Outro foco da fiscalização é diminuir o número de sinistros, principalmente de acidentes com óbitos, "O motorista dirige sem a presença do radar de um jeito, mas com a presença do radar é de outra forma completamente diferente", afirma Montanelli. Além disso, ele afirma que, uma vez que o motorista trafegando na velocidade permitida, tem mais controle sobre o veículo, "O radar dá mais segurança aos condutores e aos pedestres. Havendo qualquer possibilidade sinistra, o motorista tem como conter o veículo. Essa é a ideia", explica.

Na última década, a cidade de Pelotas conseguiu reduzir em quase 50% os acidentes com óbitos nas ruas e avenidas. A prefeitura afirma que essa queda deve ser associada à presença constante dos agentes de trânsito em pontos estratégicos, além de intervenções de sinalização e da engenharia de tráfego em locais críticos, ampliando a percepção de fiscalização.

Segundo o secretário, o aumento no número de carros em Pelotas também foi um incentivo para a fiscalização ser retomada. São cerca de 237 mil veículos para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. A cidade, de acordo com a prefeitura, teve um crescimento de 23% em um período de 10 anos. "Esse crescimento exige que tenhamos um cuidado cada vez maior, em todos os sentidos", afirma Montanelli.