Caxias do Sul tem redução de 25% em mortes no trânsito

Nos primeiros seis meses de operação dos radares fixos no perímetro urbano de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) verificou significativa redução no número de mortes e feridos em acidentes.

O ano de 2025 teve 38 óbitos no trânsito caxiense, número inferior ao de 2024, quando houve 51, e 2023, também com 51 casos. Os números apontam uma queda de 25,49%, o que reflete diretamente na preservação de vidas.

Caxias do Sul tem 26 radares, monitorando 44 faixas de tráfego. No período, 33.175.170 veículos passaram por esses equipamentos, sendo que apenas 1,36% (121.434) foram multados por excesso de velocidade. Os maiores números de infrações foram registrados pelos radares da Rua 20 de Setembro, quase na esquina com a Rua Venâncio Aires, no centro, e na Avenida São Leopoldo com a Rua Sarmento Leite, também na área central.