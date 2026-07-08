Berço do tropeirismo, Taquara leva o assunto para a sala de aula

Implantado em 2023, o projeto de valorização do tropeirismo foi desenvolvido em parceria com o tradicionalista Marco Aurélio Angeli e passou a integrar o currículo escolar. Desde então, as atividades seguem sendo desenvolvidas nas unidades de ensino, respeitando as diferentes etapas da aprendizagem.
"Nosso objetivo é fazer um resgate da história e da cultura de Taquara. Como somos considerados o berço do tropeirismo, é importante que os estudantes compreendam esse período histórico e reconheçam sua importância para a formação do município", destaca a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Carla do Amaral.
O tema é desenvolvido em todas as etapas da Educação Básica. Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o tropeirismo é abordado por meio de atividades lúdicas, literatura, pesquisas e projetos integrados. Já do 6º ao 9º ano, o conteúdo ganha maior aprofundamento dentro do componente curricular de História, sempre articulado com outras áreas do conhecimento.
No 4º ano, quando o foco dos estudos é o município, o tema recebe atenção especial, permitindo que os alunos conheçam aspectos históricos, geográficos e culturais. Além das atividades em sala de aula, os estudantes participam de visitas ao museu e de ações que contribuem para compreender a evolução da cidade e o contexto histórico do tropeirismo.
Para auxiliar o trabalho dos professores, todas as escolas municipais receberam o livro "Tropeirismo: uma síntese didática", de Marco Aurélio Angeli e Valter Fraga Nunes, produzida para integrar as atividades pedagógicas. O material permanece disponível nas bibliotecas escolares.
Outro recurso utilizado é o livro "Era Uma Vez em Taquara", de Léia Cassol, produzido em 2021, que apresenta a história do município de forma ilustrada e acessível, especialmente para crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais.