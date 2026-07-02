Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesTurismo

Publicada em 02 de Julho de 2026 às 18:21

Bento Gonçalves cria novo roteiro turístico com 39 empreendimentos

Chamado de Vera Vista, destinos englobam três territórios da cidade e buscam atrair um maior número de visitantes aos locais

Chamado de Vera Vista, destinos englobam três territórios da cidade e buscam atrair um maior número de visitantes aos locais

Lucas Romano/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
A cidade Bento Gonçalves ganha uma nova identidade turística. Os destinos Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas se unem e lançam o roteiro Vera Vista - Encantos, Vales e Histórias, que passa a reunir memórias, empreendimentos, paisagens e experiências em uma proposta integrada de fortalecimento do turismo regional.

O Vera Vista nasce a partir da união de três territórios reconhecidos pela autenticidade das comunidades, pela força da agricultura familiar e pela diversidade de atrativos que ajudam a consolidar a Serra Gaúcha como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com a junção, os 39 empreendimentos esperam receber 100 mil visitantes até dezembro, superando as 90 mil pessoas de 2025.
A cidade Bento Gonçalves ganha uma nova identidade turística. Os destinos Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas se unem e lançam o roteiro Vera Vista - Encantos, Vales e Histórias, que passa a reunir memórias, empreendimentos, paisagens e experiências em uma proposta integrada de fortalecimento do turismo regional.

O Vera Vista nasce a partir da união de três territórios reconhecidos pela autenticidade das comunidades, pela força da agricultura familiar e pela diversidade de atrativos que ajudam a consolidar a Serra Gaúcha como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com a junção, os 39 empreendimentos esperam receber 100 mil visitantes até dezembro, superando as 90 mil pessoas de 2025.
Somente nos cinco primeiros meses deste ano, 43,5 mil turistas já circularam pela rota. A projeção é de que com a consolidação da marca ocorra um crescimento gradual ainda maior no fluxo, ampliando de 10% a 15% nos primeiros dois anos de atuação integrada.
O nome Vera Vista traduz a essência do território. "Vera" remete ao que é verdadeiro, autêntico e genuíno, representando as pessoas, as famílias e as tradições que moldam a identidade local. Já o "Vista" faz referência às paisagens que caracterizam a região, entre vales, vinhedos, estradas do interior e diferentes horizontes contemplados ao longo do percurso.
O processo de construção da marca contou com encontros, debates e alinhamentos estratégicos entre os empreendedores, além do apoio do Sebrae, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho e da secretaria municipal de Turismo de Bento Gonçalves. Entre os principais objetivos da nova identidade estão a promoção conjunta dos empreendimentos, o fortalecimento da governança turística, a valorização das comunidades locais, o aumento da permanência dos visitantes na região e a geração de novas oportunidades de desenvolvimento econômico e social.         
A diversidade de experiências é um dos diferenciais do território. O Vera Vista reúne vinícolas, agroindústrias, restaurantes, pousadas, atrativos turísticos, espaços para eventos, cachaçaria, artesanato local, experiências rurais, parque de aventura, trilhas, expedições, cicloturismo e downhill.
"O turismo tem um papel fundamental para a permanência das famílias no meio rural, estimulando a sucessão familiar e criando oportunidades para as novas gerações. Acreditamos que o Vera Vista contribuirá para fortalecer os empreendimentos associados e também para ampliar o desenvolvimento de todas as comunidades", ressalta a presidente do Vera Vista, Alexandra Garbin

CONFIRA OS 39 EMPREENDIMENTOS

  • Addolorata Culinária Italiana
  • Agroindústria Oselame
  • Artesanato Viva Variedades
  • Ateliê Ariane Marin
  • Cabanas Videirando
  • Cantina Del Papa
  • Casa Bianchi
  • Casa Bucco
  • Casa Dequgiovanni
  • Casa Moro
  • Casa Possamai
  • Casa Postal
  • Casa Todeschini
  • Casa Tomasi
  • Dal Pizzol Vinhos Finos
  • Downhill do Vinho
  • Eliane Averbuck
  • Esterina Restaurante
  • Geleias Ivani
  • Giuseppe Toniolo Eventos
  • Libertá Vinícola
  • Luma Produtos Coloniais
  • Orlando Bucco
  • Parador Casa Bianchi
  • Parque Gasper
  • Pousada do Bosque
  • Pousada IMcasa 430
  • Pousada KeKanto Toniolo
  • Recanto Flores e Sabores
  • Refúgio do Vale
  • Rossatto Expedições
  • Sabor Italiani Agroindústria
  • Sítio Lazer Zucchi
  • Sucos Gallon
  • Vinícola Cainelli
  • Vinícola Mena Kaho
  • Vinícola Nono Natal
  • Vinícola Salton
  • Vinhos Cristofoli

Notícias relacionadas