General Câmara apresenta proposta à União para área de armazéns

A prefeitura de General Câmara protocolou nesta semana uma proposta técnica junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, dentro da Consulta Pública do Sistema Aquaviário Integrado do Sul (SAIP Sul-Mirim), reforçando o potencial estratégico do município para o desenvolvimento da logística hidroviária e da indústria naval no Rio Grande do Sul. O documento destaca a área do Grupo de Armazéns GA1, às margens do rio Taquari, como um local estratégico para infraestrutura portuária do Estado.
Localizada a cerca de cinco quilômetros do Rio Jacuí, a área possui posição privilegiada, com acesso ao Porto de Rio Grande por meio do sistema hidroviário, favorecendo o transporte de cargas com menor custo logístico e menor impacto ambiental. A proposta encaminhada ao ministério ressalta que o GA1 reúne características favoráveis para a implantação de empreendimentos voltados à construção e manutenção de embarcações, fabricação de estruturas metálicas para o setor naval, terminais hidroviários e centros logísticos. Observando também o espaço fabril do antigo Arsenal de Guerra e construção sólida e robusta do GA1, que não teve avarias durante as enchentes de 2023 e 2024.
Espaço fabril do antigo Arsenal de Guerra não foi atingido pelas enchentes
PREFEITURA DE GENERAL CÂMARA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Além do potencial econômico, o projeto evidencia que a ocupação planejada da área poderá estimular a geração de empregos, atrair investimentos privados, fortalecer a arrecadação municipal e contribuir para o desenvolvimento regional. A participação na Consulta Pública do Sistema Aquaviário Integrado do Sul (SAIP Sul-Mirim) foi discutida com o secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Luiz Burlier da Silveira Filho, durante a ordem de início para a obra da Barragem de Amarópolis.
Conforme a prefeitura de General Câmara, mesmo a área não estando dentro da proposta inicial do Sistema Aquaviário, a inclusão na consulta permite o estudo técnico para o local, principalmente pela localização, navegabilidade e estrutura já existente no local. O Executivo também destaca que encaminhou aos vereadores camarenses pedindo apoio ao projeto.
A proposta agora passa a integrar as contribuições que serão analisadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos durante a elaboração do planejamento estratégico do sistema aquaviário da Região Sul, podendo servir de base para futuros investimentos públicos e privados no setor.