Barragem e eclusa em General Câmara receberá R$ 168 milhões em obras

O governo federal anunciou, esta semana, investimentos voltados à modernização da infraestrutura hidroviária gaúcha. O principal destaque é a modernização da Barragem e Eclusa de Amarópolis, em General Câmara, que receberá investimento de R$ 168,1 milhões.
A obra visa garantir maior segurança operacional, aumentar a eficiência da estrutura e fortalecer a navegação interior, considerada fundamental para o escoamento da produção e a integração dos diferentes modais de transporte no Estado. Para o prefeito de General Câmara, Marcinho Brandão, o investimento anunciado mostra um momento único na região. “Era uma luta que tínhamos há muito tempo e estamos realizando. Com certeza trará muito desenvolvimento para nossa região”, falou.
Com a obra, o local será o primeiro a ter renovação integral de uma eclusa federal. A iniciativa é feita em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e tem contrato vigente até dezembro de 2027.
Localizada no Rio Jacuí, a Barragem-Eclusa de Amarópolis foi inaugurada em 1974 para assegurar a navegabilidade na região centro-norte do Rio Grande do Sul e garantir o abastecimento de água dos municípios próximos ao rio, acima da barragem. Atualmente, ela concentra o maior fluxo de embarcações entre as eclusas administradas pela autarquia federal.
A modernização da estrutura integra os esforços de recuperação da infraestrutura logística do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. A iniciativa contribuirá para ampliar a resiliência do sistema hidroviário, assegurando maior continuidade e segurança às operações de navegação interior. Além de Amarópolis, os sistemas de Fandango, Anel de Dom Marco e Bom Retiro deverão passar por processos de modernização.