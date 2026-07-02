Rio Uruguai atinge a cota de inundação em São Borja

Dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB) mostram que o Rio Uruguai atingiu a cota de inundação de 9m no Passo São Borja, em São Borja, na Fronteira Oeste do RS. Às 5h45min desta quinta-feira (2), o rio chegou a 9,02m. Às 7h, o nível era de 9,01m e, no último boletim do SBS às 12h45min, o nível era de 8,96cm, retornado à chamada Cota de Alerta. A Cota de Atenção é de 7m.
A elevação do rio Uruguai foi provocada pelo grande volume de chuvas registrado nos últimos dias em Santa Catarina e em diversas áreas da bacia hidrográfica. Apesar de não ter chovido em São Borja nas últimas 24h até às 7h, altos volumes de chuva em pontos rio acima, como Porto Mauá, onde choveu 51mm no período, contribuíram para a elevação.
Ainda segundo o SBS, em Iraí, no Norte do RS, às 12h, o rio Uruguai havia ultrapassado a Cota de Alerta, registrando 6,65m. No Caso da Cota de Atenção, às 12h, o SBS registrava pontos em Uruguaiana e Itaqui, no RS, e Itapiranga e Encruzilhada, em Santa Catarina. Para São Borja, no boletim divulgado às 7h, o órgão informava que a tendência era de estabilização nas próximas horas e declínio dos níveis no curto prazo. A tendência é que os níveis voltem a subir nos próximos dias.
A Defesa Civil de São Borja informou, em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, que em razão da elevação das águas, as estradas das localidades da Estiva, Salso e Santa Luzia já não oferecem condições para o tráfego de veículos. A orientação é para que motoristas evitem o deslocamento por esses trechos e busquem rotas alternativas.
A prefeitura também informou que as equipes da Defesa Civil permanecem acompanhando a evolução do nível do Rio Uruguai e realizando o monitoramento das áreas mais suscetíveis aos impactos da cheia. Novos boletins serão divulgados conforme houver atualização das condições do rio e das áreas atingidas,