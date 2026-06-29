Prefeituras do Noroeste cancelam aulas em meio a transtornos da chuva

Pelo menos 20 municípios das regiões Norte e Noroeste do RS optaram por cancelar aulas da rede de ensino nesta segunda-feira (29), após as fortes chuvas que caíram durante o fim de semana, de acordo com comunicados divulgados nas redes sociais das prefeituras.

Durante o sábado (27) e o domingo (28), foram registrados mais de 200mm de chuva, com o transbordamento de cursos de água, alagamentos e bloqueios de estradas, segundo a agência Metsul. As áreas rural das cidades foram as mais afetadas pelo clima, com estradas comprometidas devido à cheia de rios e arroios, que em sua maioria se descarregam na bacia do Rio Uruguai. Em seu site e redes, a Metsul também alerta para mais chuvas na região durante esta semana, com risco de altos volumes em alguns municípios do Noroeste e Norte gaúcho nesta quarta-feira, 1 de julho.

Em Palmeira das Missões, um dos municípios mais atingidos, a prefeitura anunciou o cancelamento das aulas nas redes sociais, afirmando que a medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança dos estudantes, motoristas e profissionais da educação. A forte precipitação causou alagamentos em vários pontos da cidade, erosões e interrupções em estradas do interior, além de inundações em lavouras.

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Em Porto Xavier, a queda da ponte sob o rio Pindaí interrompeu totalmente o trânsito entre as comunidades da Travessa Linha Baixa e Linha Taquarussu está totalmente interrompido. De acordo com a prefeitura, a ponte que que liga as duas comunidades foi arrancada das bases pela força da água. Além disso, a Defesa Civil do município informou que diversas outras pontes e pontilhões no interior precisaram ser interditados por danos nas estruturas. As equipes do órgão iniciaram na manhã desta segunda a desobstrução de pontos interrompidos no trânsito. Apesar de algumas casas avariadas, não foi necessário retirar nenhum morador, e não houve registro de feridos, segundo a prefeitura.

Um dos locais de cheia foi o Rio dos Pratos, em Tucunduva. De acordo com a Metsul, três residências foram atingidas pela inundação do rio e estradas rurais foram bloqueadas pelas águas do Rio Tucunduva, que saiu do leito. Segundo a Defesa Civil do município, a chuva chegou a 182 milímetros entre sábado e domingo. Já no interior de Redentora, mais de 300 casas foram atingidas por inundações e outras 20 famílias precisaram buscar abrigo na região urbana.

Danos em vias, inundações em ruas e em residências, além de resgates também foram registrados em mais de 15 municípios da região, entre eles Três de Maio, Horizontina, Coronel Bicaco, Campo Novo, Sede Nova e Santa Rosa. De acordo com a Metsul, a chuva deste final de semana foi o primeiro episódio de precipitação extrema do El Niño de 2026, com acumulados de chuva até o fim da tarde deste domingo, chegando a 238 milímetros de água.