Tarifa da travessia entre Rio Grande e São José do Norte sofre reajuste

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, nesta semana, o reajuste da tarifa da travessia hidroviária de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte, operada pela empresa TransNorte. A nova tarifa passa a ser de R$ 6,75 - um aumento de R$ 0,25 - e entra em vigor a partir da publicação da decisão.

A retomada da análise tarifária foi possível após atuação da Agergs. Na última semana, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional do Rio Grande do Sul (Metroplan) encaminhou o planejamento detalhado para a concorrência pública, atendendo à exigência estabelecida pelo Conselho Superior da agência. O cronograma prevê a publicação do edital de licitação em janeiro de 2027, destravando a tramitação do reajuste e abrindo caminho para a regularização definitiva da operação.

No dia 15 de junho, o Conselho da Agergs havia suspendido, por unanimidade, a apreciação do reajuste tarifário justamente em razão da ausência de um planejamento formal para a licitação. Como a travessia opera atualmente sob regime de autorização precária, a agência condicionou a continuidade da análise à apresentação do cronograma pela Metroplan, buscando garantir maior segurança jurídica para o serviço e para os futuros investimentos.

O conselheiro-presidente da Agergs, Marcelo Spilki, destacou que a definição do cronograma representa um avanço importante para a região Sul do Estado. "A apresentação do cronograma pela Metroplan representa um passo concreto para a realização da licitação definitiva da travessia. Trata-se de uma demanda histórica da região, que proporcionará maior segurança jurídica, estimulará investimentos e contribuirá para a melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários", declarou.