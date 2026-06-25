Contas de água em Picada Café terão reajuste de 31,34% em agosto

A prefeitura de Picada Café informou que a tarifa mínima de água será reajustada, passando de R$ 49,48 para R$ 64,99, um aumento de 31,34%. O novo valor será aplicado nas faturas com vencimento a partir do mês de agosto.
A prefeitura afirma que o reajuste é necessário para manter a qualidade dos serviços prestados e assegurar a sustentabilidade do sistema de abastecimento. Atualmente, existe uma defasagem superior a R$ 400 mil por ano entre o valor arrecadado com as tarifas e o custo efetivo de operação do sistema.
Estudos técnicos apontam que, para cobrir integralmente essa diferença, seria necessário um reajuste superior a R$ 20,00 na tarifa mínima. No entanto, a prefeitura optou por aplicar um aumento de aproximadamente R$ 15,00, reduzindo o impacto para os consumidores.
Embora a legislação municipal preveja, além desse equilíbrio, ainda o acréscimo de 15% de despesas administrativas, o reajuste definido não contempla essa previsão legal, justamente para amenizar o impacto financeiro aos usuários. O ajuste permitirá a continuidade das manutenções preventivas e corretivas, bem como a realização de novos investimentos na infraestrutura do sistema, garantindo o abastecimento.