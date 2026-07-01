Ponte na Ilha dos Marinheiros em Rio Grande terá obras até 2027

A recuperação definitiva da Ponte Wilson Mattos Branco, que liga o continente à Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no Sul do RS, já entrou em sua fase final, segundo estimativa da prefeitura. Após a conclusão do processo licitatório, a empresa vencedora, Sulcredi Construção Ltda., inicia formalmente o projeto executivo na próxima segunda-feira (6), data que marca o começo da contagem do prazo contratual. Com dois meses previstos para o projeto e seis para a execução da obra, a conclusão total está estimada para março de 2027. A informação é da secretária do Gabinete de Programas e Projetos Especiais (GPPE) da Prefeitura de Rio Grande, Giovana Trindade.

"A gente teve reunião de início de obra nesta terça-feira (30). Ficou definido que a data de início será o dia 6, segunda-feira que vem, que é o tempo necessário para eles executarem e instalarem a placa no local. A partir daí começa a contar o prazo do projeto executivo", explicou a gestora. O contrato, firmado no valor de R$ 2.868.000,00, foi celebrado com a Sulcredi dentro de uma licitação integrada, modalidade em que a mesma empresa é responsável tanto pela elaboração do projeto quanto pela execução da obra. Outras três empresas participaram do certame, e uma delas foi desclassificada por apresentar proposta muito abaixo do valor estimado.

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A licitação integrada também abre espaço para que a empresa proponha uma solução técnica diferente da prevista no anteprojeto da prefeitura, esclarece Giovana. O município elaborou um projeto detalhado prevendo a construção de dois novos pilares ao lado do pilar central comprometido e a instalação de vigas de sustentação para elevar as duas mesas da ponte que cederam. No entanto, a contratação integrada foi escolhida justamente para permitir que a empresa apresente alternativa de engenharia, caso os estudos indiquem uma solução mais eficiente. "Pode ser que a empresa siga o nosso projeto ou que apresente uma nova proposta, e isso vai ser avaliado e aprovado ou não pelo município", disse Trindade. Entre os estudos previstos está uma nova batimetria do local, para verificar as condições atuais do solo sob a estrutura.

A secretária avalia que esta é a etapa que encerrará definitivamente o processo de recuperação da ponte, que passou por diversas intervenções, entre estudos de estabilidade, desassoreamento e outras medidas que puderam ao menos garantir a reabertura para o tráfego de veículos com restrições de peso e velocidade, o que ocorreu em agosto do ano passado.

"O nosso objetivo com esse contrato é levantar as mesas do tabuleiro que cedeu e estruturar melhor aquele pilar. Pelos estudos que a gente tem até agora, a ponte está estabilizada, então a nossa ideia é que isso seja realmente a última etapa", afirmou. Durante a execução das obras, haverá interrupções pontuais no tráfego sobre a ponte, com suporte de balsa para garantir a travessia da comunidade.