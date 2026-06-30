Corsan retoma obras do novo sistema de abastecimento de Viamão

Depois de uma autorização da Justiça para a continuidade das intervenções, a Corsan volta a mobilizar equipes e equipamentos em Viamão para retomar as obras do Projeto Águas Claras, voltada à ampliação a segurança do abastecimento de cerca de 145 mil moradores.

A retomada das obras visa a reduzir o risco histórico de desabastecimento no município, especialmente durante os meses de verão, quando o consumo de água aumenta e os mananciais superficiais ficam mais vulneráveis.

As atividades serão reiniciadas a partir desta quarta-feira (1), com frentes de trabalho mobilizadas na Estrada Velha Um, próximo ao numeral 656, em Águas Claras, com a retomada da implementação da rede adutora, que transporta água tratada. Nesta fase, a Companhia executará a conclusão das adutoras, interligações hidráulicas, instalações eletromecânicas e demais estruturas necessárias para preparar o sistema para operação. Conforme estabelecido pela decisão judicial, a entrada em funcionamento dos poços permanecerá condicionada a nova autorização da Justiça.

Para cumprir o cronograma previsto, segundo a assessoria de imprensa da companhia, serão mobilizados ao longo da obra aproximadamente 85 profissionais, entre equipes próprias e empresas especializadas contratadas. Também serão utilizados 20 máquinas e equipamentos, incluindo escavadeiras, retroescavadeiras e caminhões, além da estrutura logística necessária para manter diferentes frentes de trabalho simultaneamente.

O Projeto Águas Claras representa um investimento aproximado de R$ 87 milhões e integra um conjunto superior a R$ 100 milhões destinado ao fortalecimento do sistema de abastecimento de Viamão, incluindo melhorias na ETA Fiúza e em outras estruturas operacionais do município.

Quando concluído, o novo sistema acrescentará 170 litros de água por segundo à capacidade de abastecimento da região central da cidade, com possibilidade de ampliação gradual até 550 litros por segundo, garantindo mais segurança operacional para aproximadamente 145 mil moradores. O empreendimento também reduzirá a dependência das captações superficiais, ampliando a capacidade de resposta do sistema diante de estiagens prolongadas, períodos de calor intenso e outros eventos climáticos extremos.

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Para o diretor de operação da concessionária, Vitor Hugo Gabriel, "retomar esta obra significa voltar a colocar em prática uma solução construída com base em estudos técnicos para aumentar a segurança do abastecimento de Viamão. Estamos mobilizando equipes e infraestrutura para entregar um sistema mais resiliente, capaz de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e oferecer mais estabilidade no fornecimento de água para cerca de 145 mil moradores. Todo esse trabalho será realizado com monitoramento permanente, transparência e absoluto respeito às exigências ambientais."

A alternativa foi definida após estudos técnicos demonstrarem a necessidade de diversificar as fontes de abastecimento do município. As enchentes de 2024 evidenciaram a vulnerabilidade de estruturas de captação superficial instaladas em áreas sujeitas a alagamentos.

O novo sistema utilizará água subterrânea captada no Aquífero Águas Claras. A Corsan pontua que estudos hidrogeológicos independentes concluíram que a vazão prevista é compatível com a capacidade de renovação do aquífero, preservando sua disponibilidade e sem impactos aos poços existentes na região. A operação será realizada dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental e sanitária, com monitoramento permanente da qualidade da água, da vazão captada e das condições ambientais.

Ao autorizar a retomada das obras, a Vara Regional do Meio Ambiente considerou os novos elementos técnicos apresentados durante o processo, entre eles a audiência técnica realizada e a vistoria ao local do empreendimento. A decisão também estabelece medidas voltadas à transparência e ao acompanhamento ambiental do projeto, como a disponibilização pública de informações sobre o monitoramento dos poços e da qualidade da água, ampliando o acesso da sociedade às informações sobre o empreendimento.

A Corsan informou que cumprirá integralmente todas as determinações judiciais e seguirá colaborando com o Poder Judiciário, o Ministério Público e os órgãos ambientais durante todas as etapas do projeto.