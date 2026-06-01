Corsan inicia obra para implantação de esgoto em Eldorado do Sul

A Corsan iniciou nesta semana, no bairro Delta, em Eldorado do Sul, as obras de implantação da bacia de esgotamento sanitário da região, com investimento de R$ 1,5 milhão. Originalmente prevista para começar em 2031, a obra teve o cronograma antecipado para este ano e vai beneficiar diretamente cerca de 2 mil moradores, com a implantação de 2,2 quilômetros de rede coletora e 517 ligações domiciliares projetadas.
Segundo a gerente de Operações da Corsan, Beatriz Souza, o trabalho também inclui a construção de uma estação elevatória de esgoto, composta por bombas que impulsionam o efluente de um ponto mais baixo para um local mais elevado. O sistema terá ainda 300 metros de recalque, estrutura que aumenta a pressão interna na tubulação. Ambos os equipamentos são fundamentais para que o esgoto chegue com maior eficiência à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
A gerente de Relações Institucionais da Corsan, Renata Weisheimer Rohde, informa que a previsão de instalação das redes é para setembro de 2026. “Já os testes nas redes e equipamentos começam em dezembro deste ano, com estimativa de operação efetiva do sistema até março de 2027”, explica.
A gerente enfatiza que, além de ampliar o acesso ao saneamento, a obra representa um avanço significativo para a qualidade de vida da população. “Antecipar uma obra que estava prevista para daqui a cinco anos demonstra o compromisso da Corsan em atender às necessidades da população e apoiar o desenvolvimento do município. Estamos investindo em infraestrutura que gera benefícios permanentes para a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores”, destaca.