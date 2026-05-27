Obra para ampliar o abastecimento de água em Ijuí deve atingir 87 mil pessoas

A Corsan concluiu mais de 1,4 mil metros da nova tubulação para transportar água do Rio Potiribu para a estação de tratamento de Ijuí. Isso representa 44% da obra. A intervenção integra um dos principais projetos de reforço do sistema de abastecimento do município, com investimento aproximado de R$ 10 milhões.
O projeto prevê a implantação de cerca de 3,2 quilômetros de tubulação em ferro fundido, com 600 milímetros de diâmetro. A nova estrutura terá capacidade para transportar mais de 430 litros de água por segundo, ampliando a segurança operacional do sistema e reduzindo o risco de interrupções no abastecimento, especialmente em períodos de maior consumo.
Para o diretor executivo da Corsan, Alexandre Barradas, a obra representa um investimento estruturante para o futuro do município. “Estamos ampliando a capacidade de captação e fortalecendo a confiabilidade operacional do sistema de abastecimento. É uma intervenção estratégica, pensada para acompanhar o crescimento da cidade e garantir mais eficiência, sustentabilidade e segurança na oferta de água tratada para a população nos próximos anos”, afirma.
Já o gerente da microrregião da Corsan em Ijuí, Rodrigo Zanandrea, destaca que a nova adutora vai beneficiar mais de 87 mil pessoas e reduzir riscos de desabastecimento, especialmente em períodos de estiagem ou maior demanda. “É um avanço importante para fortalecer a infraestrutura de saneamento de Ijuí”, ressalta.
Com prazo estimado de execução entre três e quatro meses, os trabalhos são realizados de forma integrada às obras de duplicação da BR-285, para evitar futuras obras na rodovia.