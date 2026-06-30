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Publicada em 30 de Junho de 2026 às 18:21

Viaduto que vai ligar a BR-448 a Esteio recebe ajustes finais

Quando pronto, acesso vai facilitar chegada de visitantes ao Parque Assis Brasil

Quando pronto, acesso vai facilitar chegada de visitantes ao Parque Assis Brasil

Guilherme Veiga/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A conclusão das obras no viaduto que vai ligar a avenida Celina Kroeff, em Esteio à BR-448, chamada de Rodovia do Parque, se aproxima do final. Com pavimentação asfáltica já concluída, os trabalhos concentram-se, agora, na instalação da iluminação pública.

Na semana passada operários da Instel Engenharia Elétrica, empresa contratada para o serviço, estavam trabalhando na instalação da fiação e das luminárias nos postes já instalados. Enquanto isso, trabalhadores da Porto Beton, empreiteira contratada, via licitação, para a execução de todo o projeto, atuavam em intervenções para a finalização do muro de proteção.
A conclusão das obras no viaduto que vai ligar a avenida Celina Kroeff, em Esteio à BR-448, chamada de Rodovia do Parque, se aproxima do final. Com pavimentação asfáltica já concluída, os trabalhos concentram-se, agora, na instalação da iluminação pública.

Na semana passada operários da Instel Engenharia Elétrica, empresa contratada para o serviço, estavam trabalhando na instalação da fiação e das luminárias nos postes já instalados. Enquanto isso, trabalhadores da Porto Beton, empreiteira contratada, via licitação, para a execução de todo o projeto, atuavam em intervenções para a finalização do muro de proteção.
• LEIA TAMBÉM: Avenida Guilherme Schell em Canoas é entregue após requalificação

Após concluírem está etapa restarão apenas os serviços de implantação da sinalização viária vertical e horizontalQuando pronto, o viaduto ampliará as alternativas de acesso ao município, sobretudo durante a Expointer e em outros eventos realizados ao longo do ano no Parque de Exposições Assis Brasil, como o Acampamento Farroupilha, a Oktoberfest e o Festival do Japão, entre outros. Há a expectativa de que a alça de acesso possa ser inaugurada em julho

A Rodovia do Parque foi inaugurada no final de 2013, mas o viaduto do bairro Novo Esteio permaneceu incompleto por anos, sem a alça de ligação com a avenida Celina Kroeff. Após período de paralisação, o projeto foi retomado pela prefeitura, em parceria com o governo do Estado.
A prefeitura está investindo cerca de R$ 1,6 milhão na obra, enquanto o Estado aporta aproximadamente R$ 6,39 milhõesO viaduto foi denominado Carlos Rivaci Sperotto, em homenagem ao ex-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), falecido em 2017.

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