Viaduto que vai ligar a BR-448 a Esteio recebe ajustes finais

Na semana passada operários da Instel Engenharia Elétrica, empresa contratada para o serviço, estavam trabalhando na instalação da fiação e das luminárias nos postes já instalados. Enquanto isso, trabalhadores da Porto Beton, empreiteira contratada, via licitação, para a execução de todo o projeto, atuavam em intervenções para a finalização do muro de proteção.
Após concluírem está etapa restarão apenas os serviços de implantação da sinalização viária vertical e horizontal. Quando pronto, o viaduto ampliará as alternativas de acesso ao município, sobretudo durante a Expointer e em outros eventos realizados ao longo do ano no Parque de Exposições Assis Brasil, como o Acampamento Farroupilha, a Oktoberfest e o Festival do Japão, entre outros. Há a expectativa de que a alça de acesso possa ser inaugurada em julho
A Rodovia do Parque foi inaugurada no final de 2013, mas o viaduto do bairro Novo Esteio permaneceu incompleto por anos, sem a alça de ligação com a avenida Celina Kroeff. Após período de paralisação, o projeto foi retomado pela prefeitura, em parceria com o governo do Estado.