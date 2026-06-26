Avenida Guilherme Schell em Canoas é entregue após requalificação

A prefeitura de Canoas entregou, na sexta-feira (26), a revitalização e modernização da avenida Guilherme Schell, uma das mais importantes ligações viárias da cidade. A entrega faz parte da programação da Semana de Canoas e marca a conclusão de um conjunto de intervenções voltadas à melhoria da mobilidade urbana, da segurança viária e da fluidez do trânsito.
As obras qualificaram a circulação ao longo da avenida por meio da reorganização das faixas de tráfego, implantação de faixas livres em pontos estratégicos, criação de acessos específicos ao viaduto da Base Aérea, além da implantação de faixas de aceleração e desaceleração, que organizam a entrada e saída de veículos da via principal. Os cruzamentos também receberam adequações operacionais, com reorganização das faixas e redução das fases semafóricas, diminuindo o tempo de espera nos sinais e aumentando a capacidade de escoamento do trânsito.
A intervenção foi executada em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que realizava a requalificação asfáltica da avenida. Aproveitando a necessidade de recomposição da sinalização, as equipes de engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana identificaram a oportunidade de ampliar a capacidade viária, adotando soluções modernas já utilizadas em importantes corredores urbanos do Brasil e do exterior.
As mudanças contemplaram ainda vias próximas à Guilherme Schell. As ruas Bartolomeu de Gusmão e Machadinho passaram a operar em sentido único na primeira quadra junto à avenida, direcionando o fluxo para a via principal. Os acessos aos bairros Fátima e Rio Branco também foram reorganizados pelas ruas Antônio Ficagna e Engenheiro Chang, conforme a nova sinalização implantada.
Durante a cerimônia, a prefeitura anunciou a continuidade dos investimentos na avenida. A segunda etapa da revitalização será executada no bairro São Luís e compreenderá 3,45 quilômetros de revitalização completa da sinalização vertical e horizontal, ampliando as melhorias ao longo de outro importante trecho da Guilherme Schell.
Para o prefeito Airton Souza, a entrega representa mais um investimento que melhora a rotina da população. “Estamos entregando uma avenida mais segura, mais organizada e preparada para acompanhar o crescimento de Canoas. Essa obra melhora o deslocamento de quem trabalha, estuda e circula diariamente pela cidade”.
O secretário de Mobilidade Urbana, Marcos Melchior, destacou que o projeto foi desenvolvido com foco na eficiência do sistema viário. “Aproveitamos a requalificação asfáltica executada pelo DNIT para implantar uma nova concepção de mobilidade na Guilherme Schell. Reorganizamos faixas, qualificamos os cruzamentos, criamos acessos mais seguros e aumentamos a capacidade da via.”