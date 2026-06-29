Natal Luz em Gramado lança ingressos e novas atrações para a 41ª edição

O 41° Natal Luz de Gramado deu início nesta segunda-feira (29), à venda de ingressos para seus grandes espetáculos. Além dos tradicionais “Nativitaten” e “O Grande Desfile de Natal”, a próxima edição terá a estreia dos espetáculos “O Brilho do Natal” e “Natal Luz in Concert”. Em 88 dias de programação, o evento, que ocorre de 22 de outubro a 17 de janeiro de 2027, transforma Gramado num parque temático de Natal a céu aberto. Os detalhes e novidades da próxima edição foram apresentados pela Gramadotur em coletiva de imprensa no Expogramado, na manhã desta segunda (29).
Após entrar oficialmente para o Guinness World Records com o título de mais longo festival de Natal do mundo, o Natal Luz terá mais uma edição repleta de magia, grandes espetáculos, novas atrações e intensa movimentação turística. Entre atrações gratuitas e espetáculos pagos, o evento contará com mais de 400 atividades artísticas e culturais, reunindo mais de 2.500 profissionais na organização.
Dois novos shows pagos foram incorporados ao rol de atrações. “O Brilho do Natal” e o “Natal Luz in Concert” serão realizados no emblemático Palácio dos Festivais. Nesta fase de lançamento, os ingressos podem ser adquiridos com 25% de desconto até 5 de julho pelo site (natalluzdegramado.com.br). Um novo espetáculo diário de “Acendimento das Luzes” está sendo preparado e volta a ocorrer em frente ao Palácio dos Festivais de forma gratuita ao público.
O evento contará ainda com o retorno da “Parada de Natal” nas sextas, sábados e domingos. Nas noites de quinta-feira, o cortejo “Caminho de Luzes”, que foi criado no ano passado para homenagear a história do evento, foi mantido na programação.
Além de intervenções culturais pelas ruas de Gramado, a próxima edição mantém as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal, que será instalada na praça das Etnias. O “Tannenbaumfest”, tradicional concurso de decoração de pinheiros natalinos na Borges de Medeiros, e o “Concurso Brilha Gramado”, que envolve empresas locais na decoração de fachadas, também continuam na programação, além da “Corrida e Caminhada do Noel”.
O vice-prefeito de Gramado, Luia Barbacovi, elogia a capacidade de inovação da equipe da Gramadotur. “Quando acreditamos ter atingido o ápice na edição comemorativa de 40 anos no ano passado, a equipe mostra coragem, criatividade e ousadia, com novos espetáculos e espetáculos tradicionais renovados”, frisa Luia.