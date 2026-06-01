Gramado vai promover primeiro festival voltado ao fondue

No mês de julho a primeira edição do Festival do Fondue acontecerá em Gramado, na Serra Gaúcha. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região das Hortênsias (Abrasel) e tem como objetivo unir o prato típico da cidade com a alta temporada da estação. A proposta da entidade é realizar um roteiro gastronômico voltado a todos os tipos de fondue com restaurantes associados durante os dias 24 de julho a 2 de agosto.

O evento foi apresentado pela Abrasel na semana passada, após ser realizada uma reunião com 12 restaurantes do município especializados em fondue. Entretanto, ainda não há um número certo de locais que participarão do festival, afirma o presidente da associação, Marcelo Wazlawick. De acordo com ele, 130 estabelecimentos de Gramado fazem parte da entidade e cerca de 50% (ou 65 locais) deles trabalham com opções do prato típico da Serra Gaúcha. Dessa forma, ainda está sendo organizado quantos restaurantes participarão da edição, assim como, se serão servidos pratos exclusivos.

A previsão para que o roteiro completo seja publicado é no início de julho. "Colocamos uma meta que, em menos de 30 dias, teremos todos os dados disponíveis", afirma Wazlawick. O presidente também explica que para o público participar do festival não haverá necessidade de adquirir ingresso ou passaporte, assim como, os estabelecimentos inclusos no circuito gastronômico não terão valores padronizados, a fim de tornar a experiência mais acessível.

Da mesma forma, cada restaurante escolherá como servir o fondue, seja com um prato exclusivo para o festival ou com o cardápio tradicional. O objetivo é que, durante o circuito gastronômico do festival seja possível conhecer diferentes maneiras de consumir o fondue, com opções salgadas, doces e variedade de acompanhamentos. Junto ao roteiro, deve ser lançado um guia gastronômico com descrições dos espaços participantes e seus respectivos pratos. "O fondue do festival será para todos os bolsos e todos os gostos", acrescenta Waslawick

Segundo o presidente da associação, há planos para outras edições do festival. A ideia para os próximos anos é fazer uma programação em espaços públicos parecida com a que acontece no Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado, evento que também é organizado pela Abrasel e ocorre há 18 anos no município.

As expectativas para esta primeira edição do festival são altas, informa o presidente. De acordo com ele, o evento deve consolidar o fondue como um símbolo de Gramado. Além disso, Wazlawick acredita que o evento deve movimentar ainda mais a alta temporada turística no município. "A nossa expectativa está muito alta, porque quando pensamos em Gramado, pensamos em fondue. O evento vai movimentar muito bem a economia da cidade, dos restaurantes e de quem faz parte da nossa entidade", conclui o presidente.