Gramado registrou 2,5 milhões de pernoites no primeiro trimestre

O turismo de Gramado iniciou 2026 com forte movimentação e resultados consistentes ao longo dos três primeiros meses do ano. Dados do Observatório do Turismo indicam que o município acumulou mais de 2,5 milhões de pernoites de janeiro a março, evidenciando a capacidade do destino de atrair e reter visitantes ao longo de todo o período.

O maior volume foi registrado em janeiro, com 1.048.311 pernoites, seguido por março e fevereiro, demonstrando uma distribuição consistente da demanda turística ao longo do trimestre. Para a conta, é considerado pernoite quando a pessoa fica a maior parte da noite no município e também é observada no dia seguinte.

Ao longo do primeiro trimestre, Gramado manteve fluxo expressivo de visitantes, com volumes mensais que variaram de 297 mil a 418 mil visitantes únicos. Considerando o somatório dos registros mensais, foram contabilizados mais de 1 milhão de visitantes residentes no Brasil, além de aproximadamente 44 mil internacionais, reforçando o alcance do destino em diferentes mercados.

Os dados evidenciam a forte base regional do destino, com predominância de visitantes do Rio Grande do Sul (67%), ao mesmo tempo em que mantém alcance nacional, com presença relevante de estados como São Paulo, Santa Catarina e Paraná. No cenário internacional, o município segue consolidado no mercado sul-americano, com destaque para Argentina e Uruguai.

Outro aspecto relevante do trimestre é o perfil de permanência dos visitantes. Mais da metade dos visitantes que chegam a Gramado realizam ao menos uma pernoite no município, com participação mensal variando entre 55% e 59%, além de uma média de permanência próxima a 4 noites, indicando um turismo com maior tempo de estadia e impacto econômico mais significativo.

No mercado de trabalho, ao longo do trimestre, a média mensal de empregos formais em segmentos característicos do turismo (hospedagem, alimentação, agenciamento e comércio) manteve patamar superior a 10 mil.