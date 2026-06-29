Caxias do Sul terá novo serviço de transporte seletivo em setembro

A prefeitura de Caxias do Sul, informa que a partir de 1º de setembro, data limite decretada pelo município para o fim do serviço de táxi-lotação, os usuários do transporte coletivo contarão com uma nova opção para seus deslocamentos diários. No lugar do tradicional “Azulzinho”, passará a operar, na forma prevista legalmente, o Serviço de Transporte Seletivo.
Inicialmente, o serviço será operado por duas linhas estratégicas e sete ônibus, conectando diferentes regiões da cidade. São elas: S150 Shopping/Ana Rech e S151 Shopping/Rio Branco/UCS. O novo transporte seletivo faz parte do processo de modernização do transporte coletivo previsto no contrato de concessão. “Com o novo transporte seletivo, a prefeitura, por meio da Secretaria de Trânsito, honra o compromisso firmado em audiência pública de manter esse serviço diferenciado, que seguirá à disposição da comunidade caxiense, com previsão de ser ampliado no futuro”, declara o titular da secretaria de Trânsito e Mobilidade,Elói Frizzo.
Uma das principais vantagens do novo transporte seletivo é a possibilidade de embarque e desembarque em qualquer ponto ao longo do trajeto, oferecendo mais flexibilidade e praticidade para os passageiros. Outra novidade é a permissão para o transporte de animais de estimação, seguindo as normas vigentes e ampliando a acessibilidade do serviço. Entre os diferenciais também está o pagamento por meio do Cartão Caxias Urbano.
Inicialmente, parte dos ônibus que serão utilizados serão veículos novos, do modelo Sênior, com design moderno e foco no conforto, contando com poltronas estofadas, ar-condicionado, entradas USB para carregamento de dispositivos móveis, conexão Wi-Fi e catraca bidirecional, que proporciona maior fluidez no embarque e desembarque.