Caxias do Sul passa a ter nova linha de ônibus no dia 22 de junho

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul colocará em operação a Linha Circular Rodoviária-Fórum, a partir da segunda-feira (22). A linha já teve operação anteriormente, chamada de L86 – Circular Central, e será reativada como L.109 para contemplar deslocamentos estratégicos. A novidade foi anunciada na reunião da União das Associações de Bairros (UAB), no fim de semana
O ônibus passará nas proximidades de importantes pontos de interesse público. Entre eles, a rodoviária, o Fórum, o Bourbon Shopping San Pellegrino, apPrefeitura, a Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), a UPA Central e o Hospital Saúde.
A linha será atendida por um veículo, operando com frequência de 40 minutos, de segunda-feira a sábado. Atenderá das 6h, com saída da rodoviária, às 20h. Passará pelas ruas Ernesto Alves, Vereador Mário Pezzi, Os Dezoito do Forte, Dr. Montaury, Dom José Baréa, Marcílio Dias, Avenida Independência, Tronca, Marechal Floriano e Coronel Flores. Cada volta completa da linha terá cerca de sete quilômetros de extensão. A operação será feita pela Caxias Urbano.