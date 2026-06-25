Santa Cruz do Sul ganha novo eletroposto para carros elétricos

Com frota elétrica em alta, Santa Cruz do Sul ganhou um novo eletroposto rápido no acesso em um condomínio da cidade. A Solled Energia inaugurou a nova estação de recarga rápida como reflexo do ritmo de investimentos previstos para 2026, uma projeção de R$ 3 milhões. O município já ocupa a 14ª posição no ranking estadual de veículos eletrificados, conforme informações da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).
Conforme a CEO da Solled Energia, Mara Schwengber, a empresa finalizou 2025 com seis eletropostos operantes no Rio Grande do Sul. Atualmente, são 14 estações (com projeção de mais duas até julho), com a meta de praticamente triplicar até o fim do ano, totalizando 48 unidades em solo gaúcho. Entre os municípios que devem receber os próximos carregadores estão Santa Maria, Portão, Porto Alegre, Dom Pedrito e Pelotas.
A estratégia de investimento da Solled envolve a instalação de eletropostos em terrenos próprios e, principalmente, junto a estabelecimentos parceiros, tais como supermercados, restaurantes, postos de combustíveis e paradouros ao longo das rodovias. A empresa detalha que todo o gerenciamento da recarga é realizado no aplicativo Solled Mobilidade, ferramenta pela qual o usuário localiza as estações, verifica o valor do quilowatt-hora (kWh), que pode variar conforme o horário de uso, e efetua o pagamento diretamente no app.
Os dados consolidados até maio de 2026 apontam 471 veículos eletrificados em circulação em Santa Cruz do Sul. Desse montante, 267 são modelos plug-in, que dependem efetivamente de recarga externa, sendo 145 automóveis 100% elétricos e 122 híbridos plug-in. Nos primeiros meses deste ano, o município emplacou 52 novos veículos que utilizam carregadores.