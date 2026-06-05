Rio Grande do Sul chega a 1,7 mil eletropostos em 153 cidades

1.770 eletropostos públicos e semipúblicos distribuídos em 153 municípios - 30,7% dos municípios gaúchos - até fevereiro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Desse total, 590 unidades, equivalente a 33,3% do parque instalado, são de recarga rápida. O crescimento da infraestrutura acompanha a expansão acelerada da frota : de acordo com o Detran-RS, o estado chegou a 48.106 veículos elétricos em abril de 2026, um crescimento de 1.663,4% em relação aos 2.728 registrados em 2020. O Rio Grande do Sul registrou- 30,7% dos municípios gaúchos - até fevereiro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Desse total, 590 unidades, equivalente a 33,3% do parque instalado, são de recarga rápida. O: de acordo com o Detran-RS, o, um crescimento de 1.663,4% em relação aos 2.728 registrados em 2020.

Pedro Schaan, diretor da ABVE e CEO da Zletric - empresa com cerca de 1.400 eletropostos instalados no país, incluindo no RS -, acompanha o setor há quase sete anos e define o momento como uma virada. "O carro elétrico chegou à paridade de preço com o carro a combustão. Com 120, 130 mil reais você compra um carro de acesso, e o modelo eletrificado tem muito mais tecnologia pelo mesmo valor", salienta.

Somado à isenção de IPVA para elétricos no estado e ao custo de operação até cinco vezes menor do que o de um veículo a combustão - especialmente para quem tem geração solar em casa -, o cenário cria o que Schaan chama de "círculo positivo": mais eletropostos aumentam a confiança do consumidor para comprar carros elétricos, e mais carros geram demanda por novos pontos de recarga.

Atualmente, a relação é de um eletroposto para cada 27,1 veículos elétricos no estado. Para efeito de comparação, o padrão de referência nos Estados Unidos é de um ponto para cada 10 veículos, mas Schaan pondera que a comparação direta tem limites, já que o perfil de uso e o acesso a carregadores domésticos variam significativamente entre os países.

Porto Alegre concentra 18,9% dos eletropostos gaúchos concentração nas cidades maiores e em polos turísticos como Gramado reflete a lógica do investimento privado, que tende a seguir o fluxo de veículos. "Cidades que ficam mais longe dos polos econômicos recebem a infraestrutura um pouco depois", reconhece Schaan. , com 335 unidades. Em segundo lugar está Gramado, com 110 postos, seguida por Caxias do Sul, com 92. Completam o ranking das dez cidades com maior número de pontos de recarga: Santa Maria (58), Passo Fundo (57), Canoas (46), Pelotas (44), Novo Hamburgo (43), Bento Gonçalves (39) e Lajeado (31). A, que tende a seguir o fluxo de veículos. "Cidades que ficam mais longe dos polos econômicos recebem a infraestrutura um pouco depois", reconhece Schaan.

Metade Sul concentra lacunas e oportunidades

A região da Metade Sul do estado é apontada pelo especialista como a principal área com potencial de expansão. Além da cobertura ainda limitada nas vastas rodovias da região, há um fator externo que torna o investimento especialmente estratégico: o Uruguai tem uma das maiores participações de carros elétricos nas vendas totais da América do Sul, com cerca de 20% dos emplacamentos, ante menos de 5% no Brasil. "Esses uruguaios vivem na nossa Metade Sul. Quando esse pessoal quer vir para cá, a gente tem que oferecer esse tipo de solução. Tem um mercado do outro lado da fronteira gigante acontecendo", aponta Schaan.

Uruguai tem uma das maiores participações de carros elétricos nas vendas totais da América do Sul freepik/divulgação/jc

A questão da confiabilidade dos postos instalados também é um ponto de atenção. Plataformas colaborativas como a Carregados listam 940 postos no estado, dos quais 111 estão sinalizados como em manutenção. Schaan alerta para o risco de eletropostos instalados sem a devida manutenção. "Chegar lá com a família e o eletroposto estar quebrado é muito desconfortante. Férias frustradas", alerta.

Para o diretor da ABVE, o maior gargalo para a expansão acelerada da infraestrutura é financeiro. A instalação de um único eletroposto rápido pode chegar a R$ 1 milhão, envolvendo infraestrutura elétrica, transformadores, obra civil e o equipamento em si. O investimento tem sido majoritariamente privado, sem linhas de financiamento específicas. "O investimento privado com algum tipo de suporte governamental ou incentivo faria esse negócio crescer muito mais rápido do que já está crescendo", avaliou. A médio prazo, Schaan aponta outro desafio estrutural: a capacidade da rede de distribuição de energia, que pode se tornar um limitante quando a frota elétrica alcançar participações mais expressivas no total de veículos.