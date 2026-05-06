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Publicada em 06 de Maio de 2026 às 18:15

Erechim ganha dois novos pontos para recarga de carros elétricos

Equipamentos estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade

Equipamentos estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade

PREFEITURA DE ERECHIM/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Erechim deu início à instalação de carregadores para veículos elétricos em pontos públicos da cidade, marcando mais um passo na promoção de soluções sustentáveis aliadas à inovação. A iniciativa busca preparar a cidade para o crescimento da mobilidade elétrica, contribuindo com a redução de emissões e incentivando o uso de tecnologias mais limpas.
O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Erechim deu início à instalação de carregadores para veículos elétricos em pontos públicos da cidade, marcando mais um passo na promoção de soluções sustentáveis aliadas à inovação. A iniciativa busca preparar a cidade para o crescimento da mobilidade elétrica, contribuindo com a redução de emissões e incentivando o uso de tecnologias mais limpas.
Os equipamentos estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade: na Praça da Bandeira, no largo em frente à Catedral São José e junto ao Polo de Cultura da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), onde está localizado o Centro de Inovação.
O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, destaca que o projeto ainda está em fase de implantação. “Os carregadores estão sendo instalados e, nos próximos dias, passarão por testes. Ainda não estão disponíveis para uso, mas em breve a população poderá contar com essa estrutura que reforça o compromisso de Erechim com a inovação e a sustentabilidade”, afirmou.

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