Erechim ganha dois novos pontos para recarga de carros elétricos

O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Erechim deu início à instalação de carregadores para veículos elétricos em pontos públicos da cidade, marcando mais um passo na promoção de soluções sustentáveis aliadas à inovação. A iniciativa busca preparar a cidade para o crescimento da mobilidade elétrica, contribuindo com a redução de emissões e incentivando o uso de tecnologias mais limpas.

Os equipamentos estão sendo instalados em pontos estratégicos da cidade: na Praça da Bandeira, no largo em frente à Catedral São José e junto ao Polo de Cultura da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), onde está localizado o Centro de Inovação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, destaca que o projeto ainda está em fase de implantação. “Os carregadores estão sendo instalados e, nos próximos dias, passarão por testes. Ainda não estão disponíveis para uso, mas em breve a população poderá contar com essa estrutura que reforça o compromisso de Erechim com a inovação e a sustentabilidade”, afirmou.